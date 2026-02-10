Desde Cartagena, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, ya contabiliza 6 toneladas de agua potable y 17.5 de alimentos no perecederos que, tras surtir su proceso de cargue, serán despachadas a la ciudad de Montería este miércoles 11 de febrero para atender a miles de familias afectadas por las inundaciones que golpean a la capital cordobesa.

En el marco de la campaña distrital Cartagena Unida por Montería, como una iniciativa del hermanamiento afianzado entre el alcalde Dumek Turbay y su homólogo de la capital cordobesa, Hugo Kerguelén —a través de la Liga de Alcaldes del Caribe— continúan abiertos los puntos de acopio en el Coliseo Bernardo Caraballo y la sede de la Cruz Roja Colombiana-Seccional Bolívar, donde está todo dispuesto para recibir más ayudas humanitarias.

La alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), el Plan de Emergencia Social (PES) Pedro Romero, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), junto con todo el Distrito, continúan al frente del proceso de recepción y transporte de las ayudas humanitarias, atención de animales afectadas, además del envío de una brigada médica especializada.

“Desde el punto de acopio, donde estamos recibiendo las diferentes donaciones, alistamos estos mercados que saldrán mañana para Montería, como una acción que se ha desplegado desde el Plan de Emergencia Social y desde la Oficina Asesora de Gestión del Riego, como una iniciativa de nuestro alcalde, Dumek Turbay Paz, para ayudar con una mano solidara a los amigos de Montería”, resaltó Jorge Redondo, director del PES.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, arribará a Montería el próximo viernes, 13 de febrero, donde junto a su homólogo, Hugo Kerguelén, coadyuvará en el proceso de entrega de ayudas humanitarias y todo el acompañamiento necesario en medio de la emergencia.

¿Qué donar?

Para la donación de ayudas humanitarias, tales como alimentos no perecederos, frazadas y afines, puede hacerlo en el Coliseo Bernardo Caraballo, los días martes y miércoles, 10 y 11 de febrero, en horario de 8:00 a.m. hasta las 5:00 de la tarde.

Y para donar medicamentos e insumos médicos, con la articulación del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), está disponible el punto de acopio en la sede de la Cruz Roja Colombiana, seccional Bolívar, ubicada en el Barrio España, Calle 30 No. 44D-71. También en horarios de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., los días martes y miércoles, 10 y 11 de febrero.

¿Qué ayudas humanitarias son prioridad?

Tenga en cuenta que, ante las necesidades más apremiantes, pude donar: ropa interior (de hombre, mujer, niño y niña), toallas, sábanas, ropa de cama, hamacas (y sus soportes), almohadas y colchonetas. También elementos de aseo como desodorantes, repelentes, y toallas húmedas personales.

En cuanto a alimentos no perecederos, se requiere, principalmente, sal, café, azúcar, granos, leche en polvo, avena y panes.

Además se requiere agua, crema antipañalitis, teteros, leche de fórmula, pañales desechables (de todas las etapas para niños), pañitos húmedos, jabones, coladas, champú, pañales para adulto mayor y de todas las edades, utensilios de cocina, estufas y lanchas de salvamento.

Y con relación a los medicamentos, requieren, entre otros, Acetaminofén, Naproxeno, Ibuprofeno, Noxpirín, Clotrimazol crema, Hidrocortisona crema Neomicina+ clotrimazol + gentamicina crema. También antigripales, antiácidos, antihipertensivos, hipolipemiantes, antihistamínicos, Wassertrol, Losartán de 50 mg, jeringas (de 1, 5 y 10 ML). Además de tapabocas, guantes, Vitamina C, gotas e insumos para suturas.