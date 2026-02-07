Desde una sesión extraordinaria del Puesto de Mando Unificado de la ciudad de Montería realizada al término de la tarde de este viernes 6 de febrero las autoridades le reiteraron el llamado a la ciudadanía a evacuar las zonas de alto riesgo tanto rural como urbana.

El alcalde Hugo Kerguelén García enfatizó en que estas acciones están orientadas a salvaguardar la integridad de las personas que están en zonas de alto riesgo de inundación, de allí que han sido dispuestos sitios de evacuación y lugares seguros para recibir a las familias que deban trasladarse de manera preventiva.

El proceso lo realizan de forma escalonada, dando prioridad a las viviendas ubicadas en las orillas del río y en zonas de alto riesgo identificadas en el PMU que son, de momento un sector de Vallejo (próximo al Humedal Berlín) y El Níspero.

“Esta medida es preventiva y busca proteger la vida e integridad de las personas. La Policía Metropolitana y la Personería acompañarán los procesos de evacuación y realizarán labores de control y vigilancia en los sectores intervenidos, garantizando seguridad y orden durante la movilización de las familias”, dijo el mandatario de los monterianos.

Los albergues habilitados por la alcaldía de Montería para que las personas se ubiquen son Coliseo ‘Happy’ Lora e instituciones educativas José María Córdoba y Cecilia de Lleras.

De manera paralela, la Secretaría de Infraestructura adelanta trabajos de contención en las bocas que se han abierto por la presión del caudal, con el apoyo de maquinaria pesada, reforzamiento de jarillones y construcción de barreras con sacos y material especializado, con el propósito de mitigar el impacto del agua y proteger a las comunidades ubicadas en zonas vulnerables.

Para continuar estas acciones están necesitando con urgencia material de relleno, por lo que quien tenga puede comunicarse con las autoridades, también necesitan con urgencia colchonetas para llevar a los sitios de albergue.

La administración municipal adelanta acciones junto con la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la CVS, la Personería, los organismos de control y demás organismos de socorro, con presencia permanente en territorio, monitoreo constante y respuesta inmediata en los sectores priorizados. En la mañana de este viernes el alcalde Hugo Kerguelé lideró lideró la misión humanitaria en Las Palomas y Guasimal.

El mandatario zarpó en lanchas rápidas, acompañado por organismos de socorro y equipos operativos de la Alcaldía, para ingresar a estas zonas que presentan dificultades de acceso por el alto nivel del río y las inundaciones. Entregaron ayudas humanitarias, alimentos, kits de aseo y hubo evacuación preventiva de personas en condición de vulnerabilidad, priorizando adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y personas con discapacidad.

Reportes meteorológicos

De acuerdo con los reportes del Ideam, el río Sinú está registrando caudales superiores a los habituales. Mientras el promedio histórico se sitúa alrededor de 800 metros cúbicos por segundo, actualmente se reportan valores por encima de 1.500 metros cúbicos por segundo.

A su vez la represa de Urrá informó que han aumentado los aportes de agua al embalse. Esto permitiría mantener niveles relativamente estables hasta hoy y, como máximo, mañana en Montería. Sin embargo, las proyecciones indican un posible incremento progresivo a partir de la tarde del sábado, con mayor atención desde las 8:00 p.m.

Ante este panorama, la administración trabaja en modelos técnicos de proyección para anticipar posibles escenarios de inundación y tomar decisiones oportunas.