Las unidades de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería trabajan en la ubicación de un hombre que, aprovechando su condición de persona adulta mayor, ha cometido varios hurtos en la zona norte de la ciudad utilizando escopolamina.

Leer más: Funcionarios, abogados y particulares, capturados por millonario fraude con títulos judiciales en Atlántico

De acuerdo con el reporte entregado por el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación lograron “individualizar a un delincuente que viene cometiendo hurto a personas bajo la modalidad de escopolamina en el norte de la ciudad” y ahora trabajan en su búsqueda para hacerlo responder ante la justicia.

Para ello acuden además a la ciudadanía ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos por información certera del paradero de este sujeto.

Policía Montería Autoridades buscan a adulto mayor que roba en Montería haciendo uso de la escopolamina.

Reporta el coronel Héctor Ruiz Arias que este llega hasta donde sus víctimas, se gana la confianza por su edad y luego las escopolamina para conducirlas a los cajeros automáticos y de allí les sustrae el dinero. Cuando ha logrado su cometido deja abandonada a las víctimas.

Ver también: James Rodríguez respondió a los reclamos de Messi sobre la final de la Copa América: “Uno dice lo que uno piensa”

“Hemos documentado 10 casos y cuatro víctimas ya lo han denunciado formalmente”, puntualizó el oficial.

Pero este no es el único delincuente dedicado al delito de hurto que buscan las autoridades en Montería, también están tras la pista de otros cinco por quienes también ofrecen 20 millones de pesos por la información que conduzca a su paradero.

Uno de los buscados estaría implicado en 8 hurtos con pérdidas que superan los $10 millones; otro en 5 hurtos por $40 millones; uno que se apropió de 100 millones de pesos; y dos más que se robaron entre uno y tres millones de pesos, respectivamente.

Le sugerimos: Petro asegura que atentado en Cali es una “reacción” de las disidencias a la “derrota” producida en el cañón del Micay

Quienes tengan información del paradero de estos sujetos que ya aparecen en carteles públicos pueden informar a través de la línea 323 273 0943 y el correo: memot.sijin@policia.gov.co