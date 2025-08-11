Las mascotas tienen un lugar muy especial en los hogares. Desde hace algunos años muchas personas han dejado de adoptar perros y gatos, entre otros animales domésticos, solo por cuestión de compañía o seguridad. Ahora los ven como parte fundamental de la familia.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Colombia el 67 por ciento de los hogares conviven con al menos un animal de compañía, lo que significa que hay alrededor de 4,4 millones de familias con mascotas.

Varios estudios, como el publicado el año pasado por Baker Medical Research Institute de Melbourne, han concluido que tener mascotas ayuda en gran medida a la salud mental y física de las personas.

Entre los beneficios para la salud mental están la reducción de estrés, ansiedad e incluso la soledad. Mientras que a nivel físico, las mascotas, sobre todo los perros, ayudan a que las personas hagan ejercicio, porque siempre están buscando que jueguen con ellos.

Por esta razón es muy común escuchar ladridos de perros o ver gatos caminando en los conjuntos residenciales de todas las ciudades del país, situación que alegra a algunos y genera cierta molestia en otros.

Y es que convivir con vecinos en conjuntos residenciales también implica aceptar la presencia de mascotas, pues cada vez son más las familias que incluyen animales de compañía a su núcleo.

En Colombia, la Ley 746 de 2002 respalda la tenencia de mascotas en las viviendas, pero advierte que las condiciones del lugar deben ser las adecuadas para el óptimo desarrollo y bienestar de los animales.

Estudio encontró que tener gatos o perros en casa ayuda a la salud física y mental.

Asimismo, establece que los dueños deben garantizar que la presencia de las mascotas no afecte la calidad de vida de los vecinos.

“La tenencia de ejemplares caninos en las viviendas urbanas y rurales requiere que las circunstancias de su alojamiento en el aspecto higiénico y sanitario, de alimentos y custodia, sean las adecuadas, y que no se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos u otras personas en general, o para el propio animal”, se lee en el artículo 108-A.

Así las cosas, la ley colombiana no establece un número máximo de mascotas permitidas en viviendas de zonas urbanas y rurales. Sin embargo, las administraciones de los conjuntos residenciales o edificios sí pueden reglas al respecto, que los residentes deben cumplir.