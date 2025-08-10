El ícono del Rock hecho en Colombia, el paisa Juan Esteban Aristizábal Juanes, cumplió este sábado 53 años y la celebración resultó muy emotiva.

En plena presentación en el Atanasio Girardot de Medellín, su colega Juan Luis Guerra y su esposa, la cartagenera Karen Martínez, lo sorprendieron con una torta de cumpleaños.

El destacado cantautor, el más ganador en la historia de los Grammy Latinos, celebró su cumpleaños en el máximo escenario de los antioqueños con el Súper Concierto de la Feria de las Flores.

“No me esperaba este momento. Se quedan cortas las palabras. Gracias de todo corazón @juanluisguerra por este regalo de cumpleaños!! Gracias Medellín. Siempre regresar a ti es mágico”, escribió Juanes en sus redes sociales luego de la tremenda de sorpresa.

La sorpresa fue liderada por su esposa, quien coordinó todo junto al cantante dominicano. Mientras Juanes estaba en plena presentación, el audio se silencio y él convencido de que era un inconveniente técnico, le pidió a los muchachos de su banda que siguieran tocando. Sin embargo, quedó petrificado al ver que entraron a escena Karen y Juan Luis.

“Wao esto no me lo esperaba, celebrar mis 53 años al lado de mi artista favorito de todos los tiempos, muchas gracias”, expresó Juanes.

Estas palabras fueron aplaudidas por el público que de inmediato se sumo al festejo miemtran Juanes apagaba la velita de la torta que le regalaron.