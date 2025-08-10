Se acabó el reinado de Alexsandra Estarita Villa en el Carnaval de la 44. Esta carismática mujer que saltó de las redes sociales a liderar este 2025 una de las fiestas más queridas y populares de la ciudad, se despide cargada de mucho amor, nostalgia, pero sobre todo agradecimiento. Y es que este lunes desde el emblemático Hotel El Prado se conocerán a los nuevos integrantes de la monarquía bordillera.

Lea aquí: Alexandra Cianci ya porta la banda que la acredita como Señorita Barranquilla 2025

Al recordar lo que fue su año de reinado, Lex, como cariñosamente todos la llaman, no duda en señalar que “lo que más me gustó de mi Carnaval de la 44 fue que lo viví siendo yo… al 200%. No fue solo un título o una corona, fue la oportunidad de ponerle mi sello a cada momento: bailar hasta que no quedara aire, abrazar a la gente como si fueran parte de mi familia, reírme en las calles, inventar ideas, looks y entradas que contaran quién soy”.

Hoy, Lex se despide de su Carnaval con un sentido video, en el cual tanto ella, como su equipo y familiares, recuerdan lo que fue esta magnífica experiencia que les permitió llegar a tantos corazones.

“GRACIAS por vivir conmigo este sueño arrebata’o. Siempre los llevaré en mi corazón, con todo mi amor. Lex – Reina del Carnaval de la 44, 2025”, escribió Estarita para despedirse de sus bordilleros.

La soberana expresa que durante el Carnaval 2025 sintió la libertad de crear, de mezclar moda, baile y cultura sin miedo, de vivirlo con la intensidad que la definen. “Fueron días de darlo todo física y emocionalmente, de sentir que cada gota de sudor valía la pena porque estaba representando algo más grande que yo: mi Barranquilla, mi Caribe, mi gente”.

Por último, señala que lo más bonito fue ver que la autenticidad de su Carnaval movía a otros, que su forma de vivirlo hacía que más personas amaran el Carnaval de la 44 y lo vieran con ojos frescos y llenos de orgullo. “Me quedo con eso, con la certeza de que cuando eres tú, sin filtros, la magia llega sola.

Le puede interesar: Bertha Benedetti de Carbonell fue la primera mujer en asumir la presidencia de Carnaval de Barranquilla

Gracias barranquilleros y carnavaleros por tanto amor, por cada aplauso y mensaje, gracias por vivir conmigo este Carnaval arrebata’o de principio a fin, siempre estarán en mi corazón”, puntualizó la reina Lex.