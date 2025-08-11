El actor Raúl Ocampo compartió en ‘MasterChef Celebrity Colombia’, el reality de cocina de ‘RCN’ en el que participa, cómo fue acompañar como pareja sentimental a la actriz Alejandra Villafañe en sus últimos meses de vida. Esto a propósito de una preparación que hizo en su honor en medio de la competencia.

Lea: Prepare migas de chicharrón con esta receta que las dejará con sabor ahumado y crocantes

RCN Televisión Raúl Ocampo, participante de 'MasterchefCelebrity' 2025.

Alejandra Villafañe, actriz, modelo y reina de belleza colombiana, falleció a sus 34 años el 21 de octubre de 2023 a causa de un cáncer de seno y en el ovario derecho.

Es recordada por haber ganado el concurso de belleza Miss Earth Colombia en 2014. También por su participación en telenovelas y series de televisión como ‘Enfermeras’, ‘La ley del corazón’, ‘Pa’ quererte’, ‘Siempre bruja’, ‘Manes’ y ‘Perfil falso’, entre otras.

Durante el reto de cocina, que consistía en hacer un plato dedicado a una persona cuya ausencia causó un gran dolor o vacío, Raúl Ocampo recordó cómo fue el proceso de cuidar y después despedir a su entonces novia.

Lea: Hombre atropelló a adolescente de 14 años involucrado en una pelea escolar con su hijo

“En ese momento lo único que supe era que debía cuidarla. Cuando eres cuidador, te atribuyes la responsabilidad de la salud de esa persona. Sin embargo, gané muchas cosas: viví un amor espectacular, me reconocí en mi mejor versión. Ahora, con su partida, lo que me queda es honrarla, porque ella despertó lo mejor de mí”, dijo.

Por esto decidió que el plato que iba a preparar sería en homenaje a Alejandra Villafañe. “Voy a cocinarle a ella, a ‘Ale’, al amor de mi vida. Este plato es para ti”, expresó.

En medio del profundo dolor que le produjo el fallecimiento de la actriz, Ocampo destacó los aprendizajes que le dejó esta dura experiencia.

“Yo entré a cuidar a esa persona y pasan muchas cosas, especialmente con la salud, que es tan importante en nuestras vidas. Aprendí dos palabras que me han acompañado desde entonces: ‘resignificar’ y ‘desidentificarse’. Aunque perdí a alguien muy importante, gané otras cosas: gané la oportunidad de reconocerme en mi mejor versión. La partida de Alejandra es para honrarla y para descubrirme en mi mejor etapa”, sostuvo.

Lea: Muere Juan Carlos Ramírez, actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Rosario Tijeras’

Agregó que Villafañe le enseñó a vivir el amor de manera especial, apreciando cada instante sin dar por sentado el futuro.

“’Ale’ me mostró que el amor es una construcción diaria, que no se detiene ni siquiera ante las adversidades más grandes. Me enseñó a valorar lo que realmente importa y a no dejar para después lo que se siente en el corazón”, reflexionó.