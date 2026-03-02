En más de 250 barrios de la ciudad de Cartagena está suspendido desde la mañana de este lunes 2 de marzo el suministro de agua potable debido a un daño que existe en la tubería de 1.000 mm de agua cruda que abastece la planta de tratamiento ubicada en el sector El Bosque.

Así lo dio a conocer la empresa Aguas de Cartagena a través de dos comunicados en los que indica que ya están atendiendo el incidente, y para ello la compañía ha dispuesto el desplazamiento de equipos y personal especializado.

Los barrios afectados

La interrupción del servicio de acueducto en el 35 % del área urbana, comprendiendo los siguientes barrios, urbanizaciones y sectores:

Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco (sector Las Canteras), La María (sector Los Corales), Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza y Las Delicias.

Bruselas, Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Armenia, Amberes, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto y Lomas de San Francisco.

España, Las Lomas, Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista y Los Cerros; urbanizaciones El Mirador de Zaragocilla y Parque de Zaragocilla; Zaragocilla (sector El Progreso).

La Candelaria, María Auxiliadora, Boston, El Líbano y Salim Bechara.

Sectores de Olaya: 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal

Las Margaritas y Nuevo Milenio, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos.

Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir, San Antonio (entre la transversal 61B y el canal Ricaurte, y entre la calle 31B y la carrera 60), Stella (entre la diagonal 32 y la diagonal 32A), y el sector comprendido entre la diagonal 32A y la avenida Pedro Romero.

Los Alpes, las viviendas comprendidas entre la transversal 70 y la 71D y entre las calles 63 y la diagonal 32; Las Palmeras, manzanas 1 a 40.

Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio INEM, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias y El Rubí.

Urbanización Santa Clara, Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400 y El Socorro.

Portal de San Fernando y El Nogal; Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, Alameda La Victoria, Villa Alejandra y San Fernando; sector Medellín, Los Ciruelos, urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín; además de la Cárcel de Ternera.

La Concepción; urbanizaciones Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla y Mallorca; El Recreo; urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde y Providencia; urbanización Anita y urbanizaciones ubicadas sobre la diagonal 32, entre la Bomba El Gallo y el barrio Ternera.

El Pozón, Luis Carlos Galán, Coomuldesecar, Navas Meiser, Barrio Nuevo, El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi y El Nazareno.

Nelson Mandela: La Primavera, parte de Los Deseos, Villa Andrea, 18 de Enero y 7 de Diciembre.

Zaragocilla (de la calle 27 a la diagonal 29F); Escallón Villa (viviendas entre la carrera 56 y la 58, entre la avenida El Consulado y la avenida Pedro de Heredia); La Campiña (viviendas entre la transversal 47 y la carrera 54, diagonal 30 y carrera 55); Los Calamares (manzanas 18 a 24, 26 y 50); San Isidro; El Bosque (entre la transversal 51B y 52B y la avenida Crisanto Luque hasta la diagonal 22A); San Pedro (manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte); San Fernando (viviendas entre la calle 15 y la avenida Pedro de Heredia); Vista Hermosa (entre la calle 14 y la diagonal 30 y entre las carreras 57E y 60E).

Calamares (manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63); Chiquinquirá (manzanas 1 a 5, 11 a 25, 43 a 49 y 57 a 62); Las Gaviotas (manzanas 76 y 78).

El Bosque (sobre la diagonal 21B, entre la transversal 48A y la 53); Bosque (entre la avenida Crisanto Luque y la diagonal 22A y entre la transversal 45A y la 51A); Los Caracoles (entre la carrera 57D y la transversal 57); San Pedro Mártir (entre la calle 15 y la calle 5 y entre la carrera 66A y la 68B); La Victoria (entre la calle 15 y la calle 4 y entre la carrera 68D y la 70); Vista Hermosa (entre la diagonal 28A y la 30 y entre las carreras 57E y 60E).