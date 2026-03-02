Un nuevo homicidio se perpetró en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado a balazos cuando departía con unos amigos durante la noche de este domingo 1 de marzo.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Miguel Ángel Jiménez Castellanos conocido con el alias de Boca o Bocanegra, de 25 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía, los hechos se registraron en la carrera 45D con calle 2E, cuando a eso de las 9:45 p. m. la víctima se encontraba departiendo con unos amigos.

En ese momento, unos sujetos que se movilizaban a bordo de un vehículo marca Kia Picanto color negro interceptaron a las víctimas y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples oportunidades contra ellos, para posteriormente darse a la fuga.

Tras el ataque, Miguel Ángel quedó tendido en el piso, falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Entretanto, una patrulla de la Policía realizó la persecución del vehículo tras ser alertados de la novedad, logrando interceptar al vehículo en la calle 30 entre carreras 21 y 23 donde fue hallado abandonado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hoy occiso figuraba desde hacía cinco días en un panfleto amenazante alusivo al grupo ‘Resistencia Caribe’, más conocido como ‘Los Costeños’, donde lo señalaban de ser un expendedor de estupefacientes o sicario, por lo que estaba siendo amenazado de muerte.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y lograr esclarecer los móviles del violento crimen.