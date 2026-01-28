La alcaldía de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), inició este miércoles 28 de enero una nueva etapa en la erradicación del maltrato animal. Se trata de la entrega formal, para su proceso de adopción, del primer grupo de 10 caballos que durante años acompañaron el trabajo diario de los cocheros en el Centro Histórico de la ciudad.

Adolfo Pérez, director de la Umata Cartagena, destacó que los primeros 10 caballos fueron entregados, voluntariamente, dando paso a un proceso que busca ofrecerles una vida más tranquila, segura y llena de cuidado.

El primer grupo de equinos será resguardado de manera temporal en la Plaza de Toros, donde recibirán cuidado, seguimiento y condiciones adecuadas de bienestar, mientras avanzan en la evaluación y selección de los postulados al proceso de adopción responsable.

Las solicitudes serán revisadas de manera rigurosa, conforme a los criterios y lineamientos establecidos, con el fin de seguir avanzando de forma ordenada y responsable en el proceso de adopción de los caballos.

“Hoy damos un paso histórico en la protección y el bienestar de los caballos cocheros. La recepción de este primer grupo representa el inicio real del proceso de adopción responsable, en el que garantizamos que cada animal esté resguardado, cuidado y evaluado, mientras avanzamos con rigor en la selección de personas comprometidas con brindarles una nueva oportunidad de vida digna”, expresó el director de la Umata, Adolfo Pérez.