En el marco de un operativo antiextorsión adelantado por unidades del Gaula de la Policía y del Inpec en el centro carcelario de Magangué, Bolívar, fueron incautados teléfonos celulares y tabletas utilizadas para la comisión de delitos que afectan la seguridad ciudadana desde el penal.

Leer más: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

El registro y allanamiento se produjo en el Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Camilo Torres.

En desarrollo de este fueron registradas las 50 personas que están privadas de la libertad “garantizando en todo momento el respeto por los Derechos Humanos. De igual manera, se efectuó la búsqueda de elementos cortopunzantes y objetos prohibidos que representen un riesgo para la integridad de los internos y del personal penitenciario”, sostuvo el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón.

Ver también: Claro es el nuevo patrocinador de Junior

Agregó el oficial que “con estos operativos le estamos cerrando el círculo a los extorsionistas que pretenden utilizar los centros de reclusión para intimidar y extorsionar a la ciudadanía. Nuestro compromiso es cortar de raíz estas prácticas criminales y proteger a las personas”.