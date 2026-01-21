Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 29 años y sus tres hijos menores de edad en el interior de la casa que habitaban en el municipio de Tiquisio, sur de Bolívar, las autoridades dieron inicio a las investigaciones tendientes a esclarecer lo ocurrido.

https://mihermosotiquisio.blogspot.com/ Imagen referencial de Tuquisio, Bolívar.

Los cuatro cadáveres fueron encontrados al mediodía del martes 20 de enero, luego de que los moradores del barrio El Silencio sospecharan de que algo estaba ocurriendo en el interior del inmueble, pues nadie respondía a los reiterados llamados que se hacían desde la calle.

Finalmente los vecinos decidieron derribar la puerta principal y al ingresar al inmueble se encontraron con la imagen de la tragedia: en una misma habitación yacían, sin vida, los cuatro miembros de la familia. La madre y la niña menor estaban acostadas en la cama, mientras que los otros dos menores (hombre y mujer) estaban tendidos en el piso.

La madre fue identificada como Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, de 29 años, oriunda de Cartagena del Chairá. Sus hijos respondían a los nombres de Íngrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez, de 13, 10 y 6 años, respectivamente. Los menores eran nacidos en Tiquisio.

Las hipótesis del hecho

La Policía Nacional tiene como primera hipótesis de estas muertes la inhalación de gases, al parecer los que emana una planta eléctrica (monóxido de carbono) dado que en el pueblo el suministro de energía no es constante.

“Desde el día lunes 19 de enero del año en curso el municipio se encontraba sin servicio de fluido eléctrico, motivo por el cual las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica para suministrar energía a la vivienda, la cual fue encendida dentro de la misma residencia”, reportó la Policía.

Una segunda hipótesis, con menor fuerza, tiene que ver con una posible intoxicación alimentaria. Esto después de que el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionara que las víctimas pudieron haber consumido un pudín que estaba en la nevera.

Gobernador lamenta la tragedia

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, se mostró muy triste y conmovido por la muerte de la joven madre y sus tres hijos.

A través de su red social X, el mandatario de los bolivarenses hizo público el sentimiento de dolor que lo embarga por esta tragedia.

“Nos duele profundamente esta tragedia. Que sea nuestro Señor brindando consuelo y resignación a sus familiares”, dijo Arana.

El mandatario informó además que un equipo de la Secretaría de Salud Departamental llegaría al sitio de los hechos brindando atención psicoemocional a los familiares de los fallecidos.

“Desde la gobernación de Bolívar daremos todo el apoyo que se requiera en la investigación para esclarecer los hechos, que esperamos sea pronto”, puntualizó el mandatario de los bolivarenses.