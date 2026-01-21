En la madrugada del pasado martes 13 de enero un ataque armado sacudió la ciudad de Neiva, luego de que hombres desconocidos atentaran contra el director de la cárcel de esa ciudad, Edgar Rodríguez, y el subdirector del centro penitenciario, el coronel (r) Renato Solano Osorio, quien permanecía gravemente herido.

El lamentable hecho ocurrió en el sector de Los Olivos, sobre la vía que conecta a Neiva con el municipio de Rivera, en el departamento del Huila.

En el atentado falleció el hijo del director, un menor de 11 años, quien se movilizaba con ellos en el vehículo cuando fueron interceptados. Mientras que el subdirector del INPEC en esta ciudad fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Neiva, tras haber recibido dos impactos de bala.

Sin embargo, este miércoles 21 de enero se conoció la muerte del coronel Solano, subdirector de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva. La noticia fue confirmada por el director de la cárcel, quien por fortuna resultó ileso el día del ataque.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del Subdirector del ERON Neiva, Coronel Renato Solano, tras los hechos de violencia ocurridos recientemente. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento”, indicó Rodríguez, a través de su cuenta de X.

Asimismo, el comandante de la Policía en la ciudad de . Neiva, el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, manifestó: “Lastimosamente sobre las 3:30 de la mañana, nos han notificado de que a pesar de todos los esfuerzos médicos mi coronel falleció. Les indicamos que no vamos a parar en hacer todas las articulaciones en la parte técnica e investigativa para esclarecer este hecho”.

Parte médico

De acuerdo con el personal médico, el subdirector recibió dos impactos de bala, uno de ellos en el tórax, que comprometieron al menos tres órganos vitales, por lo que desde el primer momento mantuvo su pronóstico como reservado y crítico.

Desde su ingreso al hospital, el funcionario fue sometido a múltiples procedimientos médicos especializados, con el objetivo de estabilizar su condición y mantener sus funciones vitales, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas finalmente falleció ese miércoles.