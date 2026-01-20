La empresa Air-e anunció que habrá cortes de energía para este miércoles en el barrio San Felipe por un mantenimiento correctivo en la zona.

En ese sentido, lo trabajos se ejecutarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en la carrera 25B con la calle 65.

Además, como parte de los acuerdos pactados con la comunidad, se instalarán redes eléctricas y se desarrollarán labores de poda en el corregimiento de Pendales, en zona rural de Luruaco.

Estas obras se llevarán a cabo entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde a la altura de la calle 2 con la carrera 5.

Mientras tanto, en otros sectores de la ciudad realizarán breves maniobras. En el circuito Granadillo, en el horario de 7:30 de la mañana a 8:00 de la mañana y de 11:00 de la mañana a 11:30 de la mañana, estarán sin servicio de energía el barrio América, carreras 44 a la 49C, entre calles 79 y 82; Altos del Prado, carreras 47 y 52, entre las calles 79 y 84;

Otro sector que se verá impacto será el barrio San Vicente, calle 84, entre carreras 50 y 51B.

La compañía invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.