Unidades de la Armada Nacional que prestan sus servicios en la Estación de Guardacostas de Cartagena rescataron a 20 personas en el área general de Bocachica, zona insular, luego de recibir la alerta por una presunta colisión marítima entre un velero y una embarcación de carga tipo metrera.

De acuerdo con la información suministrada, el velero afectado se desplazaba desde Panamá hacia el Club Náutico de Cartagena.

Al arribar al punto de la emergencia, las unidades de guardacostas encontraron a las 20 personas en balsas de rescate, pues la embarcación en la que navegaban se había hundido tras la colisión, y la motonave con la que presuntamente habrían impactado, había seguido su curso, al parecer sin percatarse de la emergencia ocurrida.

La Armada reportó que el personal fue rescatado y trasladado a la Estación de Guardacostas de Cartagena, donde recibió atención de primeros auxilios y verificaron su estado de salud sin encontrar mayor afectación a su integridad.

Entre los rescatados hay seis ciudadanos de Alemania, uno de Bélgica, tres de Colombia, cuatro de Francia, uno de Italia, dos de Inglaterra, dos de Suiza, y uno de Turquía.

La Institución Naval inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.