El aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla, se encuentra temporalmente cerrado, debido a problemas en el tren de aterrizaje de un avión de la empresa AeroSucre, al momento de tocar la pista.

De acuerdo a información preliminar, un avión de carga bloqueó desde tempranas horas de este viernes 12 de diciembre la pista del aeropuerto, generando retrasos en varios vuelos y afectando a cientos de viajeros.

Las autoridades aeronáuticas señalan que a esta hora, 5:40 a. m., no salen ni llegan vuelos a la terminal área. Asimismo, indicaron que al menos cuatro vuelos están retrasados mientras avanzan las labores técnicas para despejar la zona.

Por el momento, las operaciones aéreas están parcialmente paralizadas.

X: @flightradar24 Cierre temporal del aeropuerto Ernesto Cortissoz en la mañana de este viernes.

¿Qué sucedió con el avión de carga?

Pudo establecerse que la aeronave, un Boeing 727-200 carguero de la aerolínea AeroSucre, con matrícula HK-5216, despegó del mismo terminal aéreo hacia las 4:00 a.m., sin embargo la tripulación decidió regresar al detectar irregularidades en el tren de aterrizaje izquierdo.

Cortesía Avión de Aerosucre sufrió problemas en el tren de aterrizaje izquierdo.

Testigos afirman que durante la maniobra de aproximación, una parte del tren colapsó y terminó golpeando la pista, lo que obligó a detener el avión en plena zona de rodaje.

Por fortuna, las autoridades confirmaron que los pilotos se encuentran fuera de peligro, y no hay ninguna persona lesionada.

Una nueva emergencia aérea encendió las alarmas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz la madrugada del día de hoy. El Boeing 727-200 carguero de la aerolínea AeroSucre, con matrícula HK-5216, se vio obligado a realizar un retorno de emergencia poco después de su despegue. pic.twitter.com/5yxFo56Fwh — Colombiaalaire.com (@colombialaire) December 12, 2025

Pronunciamiento de la Aeronáutica Civil

Sobre el incidente, la Aerocivil señaló en la mañana de este viernes que “los equipos de Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra del aeropuerto actuaron de manera inmediata y coordinada, confirmando la condición de la falla durante la maniobra de aterrizaje”.

Asimismo indicó: “La aeronave aterrizó, deteniéndose sobre el margen izquierdo de la pista. No se reportaron heridos entre la tripulación”, refiriéndose al “incidente operacional ocurrido con el Vuelo KRE140 (HK-5216) de la empresa Aerosucre”.

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz permanece cerrado temporalmente mientras se llevan a cabo labores de revisión de posibles daños en la infraestructura, incluyendo una luz de pista afectada.

“La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil está verificando la condición de vuelo y ha activado el Protocolo de Investigación de Accidentes e Incidentes que se ejecuta en conjunto con las áreas pertinentes de la Entidad para determinar las condiciones operacionales o técnicas que originaron este incidente, y se estará informando oportunamente sobre los hallazgos”, finaliza el comunicado.

De igual manera, la Aeronáutica Civil hizo un llamado a los viajeros para que consulten con sus aerolíneas las condiciones de cambio y reprogramen sus vuelos.