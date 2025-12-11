La Corte Suprema de Justicia informó este miércoles en sus redes sociales que los magistrados de la Sala de Casación Penal sostuvieron una reunión con la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, “en un espacio de trabajo destinado a fortalecer los canales de coordinación entre ambas instituciones”, agregando que “estos escenarios de diálogo permanente entre la Corte y la Fiscalía se orientan a garantizar una adecuada y eficaz cooperación institucional que haga más eficiente la administración de justicia en el país”.

Aunque también trascendió que lo más importante del encuentro fue que la jefa del ente acusador entregó a los togados un reporte general sobre el avance de la investigación por los archivos de alias Calarcá y respondió las inquietudes que ha generado el caso.

Esto luego de que en la alta corporación hubiese malestar por lo que algunos magistrados consideran como pasividad en la Fiscalía en torno al escandaloso caso de la posible infiltración de las disidencia de las Farc en el Ejecutivo, a través de Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y en las Fuerzas Militares.

De hecho, la reunión estaba inicialmente prevista para el 3 de diciembre, un día más cercano al estallido de la noticia, pero un viaje de la jefa del organismo de investigación penal a La Haya obligó a aplazar la entrevista.

El diálogo transcurrió de manera discreta y sin medios de comunicación, la fiscal Camargo fue recibida por la presidenta de la Sala Penal, Myriam Ávila, y ante los juristas la titular del búnker precisó el estado del caso, los avances, las dificultades y las líneas de investigación.

Así mismo, la funcionaria respondió preguntas directas de los magistrados, relacionadas sobre todo con las razones por las cuales, a pesar de que las evidencias obtenidas de los teléfonos celulares incautados a las disidencias estaban en poder de la Fiscalía desde hacía más de un año, no se habían tomado decisiones al respecto.

Y Camargo respondió, como lo ha hecho públicamente, que la información hallada en los dispositivos es amplia y compleja y exige análisis profundos por parte de los equipos técnicos antes de adoptar requerimientos judiciales.

La fiscal agregó que con esa información contenida se deben reconstruir estructuras, roles, flujos de mando y contextos operativos, para que pueda considerarse como material probatorio sólido para usar en un proceso ante los estrados.

Sin embargo, recordó la jefa de la entidad acusadora que gracias a lo recopilado se produjo la captura de varios integrantes del grupo disidente por el atentado contra un helicóptero del Ejército en Amalfi, Antioquia.

También expuso que se trabaja en establecer si hay una conexión entre alias Calarcá y el general Juan Miguel Huertas, del Comando de Personal del Ejército, suspendido provisionalmente por la Procuraduría mientras se determina si existen o no asuntos disciplinarios.