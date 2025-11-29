El próximo 3 de diciembre se conocerá el nombre de la firma que se encargará del proceso de ampliación del estadio Metropolitano. Esa es la fecha estipulada para la realización de la audiencia de adjudicación de la licitación adelantada por el Distrito de Barranquilla para estas obras, que contemplan una inversión cercana a los $180 mil millones.

Este proceso le permitirá al ‘Coloso de la Ciudadela’ contar con un aforo mayor, cumpliendo así con uno de los requisitos exigidos por la Conmebol para eventos de gran envergadura como la final de la Copa Sudamericana, cuya edición 2026 se realizará en la capital del Atlántico.

En el estudio previo de esta licitación, el Distrito explica que el proyecto comprende la eliminación de la pista atlética e intervención de la cancha, las graderías y los túneles de acceso. También se hará la adecuación de varias zonas que conforman el estadio para “garantizar una experiencia de confort y facilidad en los accesos a cada una de ellas”.

Con esta obra se elevará el aforo total del estadio a 60.013 espectadores, frente a los 45.994 actuales. La nueva distribución contempla 2.698 puestos en la tribuna norte, 3.724 en sur, 4.508 en occidental, 4.850 en oriental y 1.734 en graderías móviles, lo que garantizará mayor comodidad y capacidad para eventos deportivos y culturales.

De acuerdo con registros históricos, este escenario deportivo, inaugurado en 1986, contaba con una capacidad original de 65 mil espectadores; sin embargo, su capacidad se redujo a 45 mil espectadores con el paso del tiempo, al darle aplicación a las reglamentaciones nacionales e internacionales.

Además de la ampliación en las tribunas, el renovado Metropolitano contará con 10 nuevas enfermerías, cada una con un área aproximada de 100 metros cuadrados para atender emergencias médicas durante los eventos. Los baños también serán ampliados y modernizados, alcanzando una superficie total de 1.136 metros cuadrados, con más de 288 sanitarios y 72 urinarios.

El diseño contempla, igualmente, la creación de nuevas cocinas satélite (A&B) y zonas de bodegas y aseo, así como una sala de prensa tipo auditorio con acústica optimizada y aforo para 130 personas en un espacio de 370 metros cuadrados, lo que permitirá ofrecer condiciones profesionales para la cobertura de medios locales e internacionales.

Otro de los atractivos de este proceso corresponde a la incorporación de museos y áreas arrendables destinadas a exposiciones históricas, actividades culturales y comerciales.

En cuanto a su imagen exterior, el Metropolitano estrenará una fachada bioclimática tensada, compuesta por una malla microperforada de poliéster de alta tenacidad (Frontside 381), con acabado metálico o perlado. Esta estructura, inspirada en los estadios europeos, ofrecerá control térmico, alta durabilidad (hasta 30 años), fácil limpieza y un diseño moderno con patrones hexagonales de triángulos, que renovarán por completo la estética del ‘coloso’.

Capital de grandes eventos

Desde distintos sectores se ha celebrado la designación de Barranquilla como sede de este encuentro deportivo, siendo enfáticos en que se consolida como epicentro de grandes eventos, tales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, la primera edición del Mundial Femenino de Amputados, el Mundial de Béisbol sub 15, el Mundial Juvenil de Tenis J300, la Copa Mundo de Apnea y Natación, la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Colombia, entre otros.

Ana María Aljure, gerente de Ciudad, destacó que este es “un logro que reafirma la confianza en nuestra ciudad y que traerá oportunidades y empleo para nuestra gente”.

A su turno, Henry Cáceres, secretario de Desarrollo Económico, indicó que ser sede de esta final “nos proyecta ante el mundo y fortalece nuestra economía con más turismo, empleo y actividad comercial. Avanzamos con fuerza en el desarrollo deportivo de la región”.

Mientras que el concejal Samir Radi aseguró que este evento tendrá un impacto positivo para la economía de la ciudad: “Barranquilla tiene todas las condiciones, cualidades, y adicionalmente año a año se ha preparado para albergar estos eventos”.

Y el también concejal Andrés Ballesteros anotó que “este reconocimiento nos posiciona ante el mundo. Barranquilla entra en la lupa como destino ideal para futuras competiciones, conciertos, convenciones y grandes encuentros deportivos. Es una oportunidad para seguir mostrando por qué somos la Puerta de Oro de Colombia”.