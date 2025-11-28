Durante una ceremonia realizada este jueves en Barranquilla se hizo la entrega de las condecoraciones ‘Excelencia Ciudadana’a líderes que, desde distintos sectores, han contribuido al desarrollo social y comunitario de Barranquilla.

El rector de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), Arcesio Castro Agudelo, fue uno de los galardonados por su gestión educativa y su aporte a la ampliación de oportunidades para jóvenes del Caribe.

El reconocimiento destacó avances logrados bajo su dirección, entre ellos, la expansión institucional con nuevos campus y sedes; el fortalecimiento de programas como IUB al Barrio e IUB al Territorio, y la consolidación de nuevas ofertas técnicas, tecnológicas y profesionales, como Ciencia de Datos, Ingeniería Informática, Física Computacional y Educación para la Inclusión y la Diversidad.

También se resaltaron las alianzas internacionales que han permitido rutas de doble titulación, movilidad y pasantías en países como Estados Unidos, México y Perú.

Durante la ceremonia, Castro Agudelo agradeció la distinción: “Doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de servir y por todas las personas que junto a mí lo hacen posible. Llevar oportunidades a los barrios, corregimientos y otros departamentos es un privilegio. Me levanto cada día feliz de realizar esta labor”.

La organización señaló que su liderazgo ha contribuido a transformar la vida de miles de jóvenes, promoviendo movilidad social y fortaleciendo la confianza en el talento del Caribe colombiano.

Los galardonados recibieron estatuillas y menciones honoríficas por su labor en áreas como liderazgo comunitario, emprendimiento social, cultura ciudadana, deporte, voluntariado y educación.