El alcalde Alejandro Char confirmó este viernes, desde Perú, que Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana que se realizará en 2026. De manera unánime, el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) escogió la ciudad para este gran evento deportivo.

“Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza”, indicó el mandatario local, a través de su cuenta de X.

Por su parte, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, señaló que han decidido darle el “voto de confianza” a la capital atlanticense para que la final única de la Copa Sudamericana sea todo un éxito.

“El consejo deliberó y, en forma unánime, hemos decidido darle el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única de la Conmebol Sudamericana en el año 2026. Sabemos que a partir de ahora nos mudamos a Barranquilla y de hecho va a ser un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor que tiene el barranquillero y el colombiano al fútbol y, bueno, el amor que tiene el continente también a esa hermosa ciudad”, añadió Domínguez.