La Nueva EPS informó que el contrato con la IPS Bienestar continúa vigente y que se prorrogó hasta mediados de enero, lo que garantiza la prestación de los servicios de salud para los usuarios adscritos durante las próximas semanas.

Según la entidad, esta decisión permitirá mantener la atención en citas médicas, consultas con especialistas, imágenes diagnósticas, terapias, tratamientos y demás servicios ofrecidos en las sedes de Bienestar.

Cabe recordar que esta sería la segunda prorroga del contrato entre estas entidades de salud debido a que en noviembre se dio la primera.

Pese al anuncio, decenas de usuarios continúan en estado de incertidumbre y angustia debido a que aunque la prórroga garantiza la atención en el corto plazo, el futuro del contrato sigue siendo incierto.

Muchos pacientes han temen que una eventual interrupción del servicio afecte a personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad, quienes dependen de la continuidad en sus tratamientos.

De no concretarse una nueva prórroga después de enero, cerca de 150.000 usuarios afiliados a la Nueva EPS quedarían sin acceso directo a los servicios de Bienestar IPS, una situación que preocupa a familias y asociaciones de pacientes que han manifestado la necesidad de una solución definitiva.

La comunidad espera que ambas instituciones alcancen un acuerdo estable que evite interrupciones en la atención y garantice la prestación continua de los servicios de salud para toda la población afectada.