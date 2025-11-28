Con la llegada de la época decembrina y el aumento habitual en la demanda de trámites ciudadanos, la Alcaldía de Barranquilla dispone atención especial en varias de sus sedes durante dos sábados, el 29 de noviembre y 13 de diciembre.

Barranquilleros, tenemos un regalo de Navidad para ustedes: descuentos especiales para que se pongan al día con sus compromisos tributarios.



Podrán pagar sus impuestos y multas atrasadas con grandes reducciones en intereses y sanciones:



✅ Hasta el 30 de noviembre: 97% de… pic.twitter.com/NjDBmc4Qxk — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 24, 2025

La medida, que fue establecida a partir del decreto 0762 firmado por el alcalde Alejandro Char, cobija a las secretarías de Hacienda, Tránsito y a la Gerencia de Gestión de Ingresos, dependencias que registran mayor afluencia durante el cierre del año, especialmente por motivos de consultas, pagos, expedición de documentos y normalización de obligaciones.

Según la administración distrital, la ampliación de horarios busca facilitar que más ciudadanos puedan realizar sus trámites , además de acceder a los descuentos vigentes en intereses moratorios y sanciones de obligaciones tributarias, autorizados recientemente por el Concejo de Barranquilla.

Las sedes atenderán en jornada continua entre el horario comprendido de 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., en los siguientes puntos de la ciudad:

Edificio sede Paseo Bolívar (Calle 34 # 43 - 31)

Alcaldía Local Metropolitana (Calle 49 # 8B Sur – 15)

Alcaldía Local Riomar (Calle 99 # 53 – 40, local 1)

Alcaldía Local Suroccidente (Carrera 21B # 63 – 06)

Gerencia de Gestión de Ingresos (Carrera 44 # 44 – 27)

Sede Central de Tránsito – Contravencional (Carrera 46 # 82 – 225)

Sede Central de Tránsito – Registro (Carrera 45 # 82 – 196)

Sede de Tránsito Los Ángeles (Carrera 43 # 35 – 38, Centro Comercial Los Ángeles, primer piso)

Y si tienen vehículo, también hay excelentes beneficios para el pago del derecho de tránsito si matriculas en Barranquilla.👇



Aquí pueden consultar la información completa y hacer sus pagos: https://t.co/fWHvAZAWKe pic.twitter.com/0NiAv0Na8t — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 24, 2025

Las autoridades reiteraron que estos espacios buscan evitar congestiones en los días laborales y ofrecer alternativas a quienes no pueden acudir entre semana, especialmente en época de pago de impuestos, trámites vehiculares y procesos sancionatorios.

Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse a la Línea Única 195 o a los fijos: 605 4010205 - 605 316140.