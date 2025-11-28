Con la llegada de la época decembrina y el aumento habitual en la demanda de trámites ciudadanos, la Alcaldía de Barranquilla dispone atención especial en varias de sus sedes durante dos sábados, el 29 de noviembre y 13 de diciembre.
La medida, que fue establecida a partir del decreto 0762 firmado por el alcalde Alejandro Char, cobija a las secretarías de Hacienda, Tránsito y a la Gerencia de Gestión de Ingresos, dependencias que registran mayor afluencia durante el cierre del año, especialmente por motivos de consultas, pagos, expedición de documentos y normalización de obligaciones.
Según la administración distrital, la ampliación de horarios busca facilitar que más ciudadanos puedan realizar sus trámites , además de acceder a los descuentos vigentes en intereses moratorios y sanciones de obligaciones tributarias, autorizados recientemente por el Concejo de Barranquilla.
Estos son los errores más comunes a la hora de hacer la declaración de renta 2025: evite sanciones de la Dian
Las sedes atenderán en jornada continua entre el horario comprendido de 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., en los siguientes puntos de la ciudad:
- Edificio sede Paseo Bolívar (Calle 34 # 43 - 31)
- Alcaldía Local Metropolitana (Calle 49 # 8B Sur – 15)
- Alcaldía Local Riomar (Calle 99 # 53 – 40, local 1)
- Alcaldía Local Suroccidente (Carrera 21B # 63 – 06)
- Gerencia de Gestión de Ingresos (Carrera 44 # 44 – 27)
- Sede Central de Tránsito – Contravencional (Carrera 46 # 82 – 225)
- Sede Central de Tránsito – Registro (Carrera 45 # 82 – 196)
- Sede de Tránsito Los Ángeles (Carrera 43 # 35 – 38, Centro Comercial Los Ángeles, primer piso)
Las autoridades reiteraron que estos espacios buscan evitar congestiones en los días laborales y ofrecer alternativas a quienes no pueden acudir entre semana, especialmente en época de pago de impuestos, trámites vehiculares y procesos sancionatorios.
Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse a la Línea Única 195 o a los fijos: 605 4010205 - 605 316140.