El primer comparendo por uso, almacenamiento y manipulación de pólvora fue aplicado por las autoridades del municipio de Soledad este viernes a los residentes de un conjunto residencial del sector del barrio La Metropolitana, luego de que se presentara un conato de incendio en el apartamento de los sancionados la noche anterior.

De acuerdo con los reportes oficiales, se tuvo conocimiento del incidente cuando los habitantes alertaron sobre humo y fuego provenientes de un apartamento en la torre 34. Tras las verificaciones iniciales por parte de la administración y la comunidad, el Cuerpo de Bomberos de Soledad confirmó que la emergencia fue causada por el almacenamiento indebido de pólvora dentro de la vivienda, situación que ponía en alto riesgo la vida e integridad de los residentes.

Posteriormente, los bomberos contuvieron la conflagración dentro del inmueble con los extintores disponibles. Mientras que la Policía del cuadrante también hizo presencia y aplicó el comparendo correspondiente al residente responsable por incumplir las disposiciones del decreto 00109 antipólvora con efecto en el municipio para esta época decembrina.

También, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, liderada por el ingeniero Alexis Rodríguez, acudió al sitio para realizar la investigación preliminar, orientar a la administración del conjunto y brindar pedagogía al residente implicado sobre los peligros del manejo inadecuado de pólvora.

Al respecto, Luz Dary Borja, administradora del conjunto residencial, mencionó que:”continuaremos fortaleciendo la comunicación a todos los residentes para cumplir la norma implementada por la alcaldesa Alcira Sandoval. Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Policía y Bomberos”.

De esta manera, la administración municipal resaltó que a través de la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Gestión del Riesgo, la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la fuerza pública, se continuará desarrollando jornadas pedagógicas, visitas preventivas y campañas comunitarias para que los soledeños disfruten de una Navidad en paz, en familia y sin riesgos.