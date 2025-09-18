Es hora de desempolvar el baúl de álbumes de fotos antiguas tales como; el retrato de un ser querido, una mascota o fechas especiales de infancia para, con tan un solo clic, restaurarlas como recién veladas del rollo gracias al asistente de Inteligencia Artificial, ChatGPT. Esta guía de instrucciones sencillas te ayudará en la tarea.

Lo primero es acceder a la plataforma ChatGPT, subir la imagen que deseas restaurar(bien iluminada y con un buen ángulo) y escribir y enviar el siguiente prompt:

“ChatGPT, quiero que me ayudes a restaurar esta foto antigua. La imagen está desgastada, con colores desvanecidos y algunos rasguños. Genera una versión restaurada digitalmente con colores más vivos, eliminación de imperfecciones y restauración de detalles perdidos, manteniendo el estilo original“.

Shutterstock/Shutterstock Mujer trabajando y mirando la tableta, AI brillante chip holograma hud con iconos de chat bot. Concepto de inteligencia artificial

El proceso solo tarda un par de minutos y tendrás una nueva versión en formato digital de tus recuerdos, sin perder su esencia análoga. En caso de notar errores puedes sugerir a la IA los aspectos a corregir hasta obtener el resultado deseado.

Consejos adicionales

En caso de ser la fotografía, una copia de otra imagen, se recomienda que esta haya sido capturada con buena iluminación y que los detalles sean claros para facilitar la restauración.

Para los expertos, con detalles más técnicos ese debe evaluar si la fotografía presenta rasguños, manchas o decoloración. Además de describir detalladamente los objetivos de la restauración, si es para mejorar colores, eliminar imperfecciones, recuperar detalles perdidos, buscando de esta forma obtener un resultado único.

Se puede reescribir el prompt según la necesidad en las características específicas para tener en cuenta en la restauración digital.

Paso a paso para crear polaroids con famosos en Gemini, la IA de Google

Para quienes quieran unirse a la moda y generar sus propias polaroid con artistas, deportistas o influencers, el procedimiento es sencillo utilizando la Inteligencia Artificial de Google :

Acceso a Gemini. Se necesita la versión avanzada del modelo de inteligencia artificial, ya sea desde la aplicación móvil o a través del sitio web oficial de Google Gemini. Registro o inicio de sesión. Es obligatorio contar con una cuenta de Google. Si ya está creada, basta con iniciar sesión en el dispositivo elegido. Subir fotografías. El usuario debe cargar una foto personal y otra de la celebridad con la que desea aparecer en la polaroid. Dar instrucciones en inglés. Para obtener mejores resultados, es necesario escribir un prompt en inglés solicitando que las imágenes se combinen con estilo polaroid, incluyendo detalles como fondo, tipo de iluminación y encuadre. Generar y repetir. En cuestión de minutos, Gemini mostrará una versión retro de la foto. Si el resultado no convence, el proceso se puede repetir hasta alcanzar la imagen ideal.

Generada con IA

