La colombiana Karol G es la artista femenina más influyente de la música urbana a nivel mundial. Lejos de olvidarse de su país, la paisa le retribuye con obras que redundan en la calidad de vida de su gente. Esto quizás es lo que la hace aún más grande.

A través de sus redes sociales La Bichota, compartió buenas noticias sobre su labor social que realiza a través de su Fundación Con Cora, una de estas permanece ligada a la Región Caribe.

Se trata del inicio de construcción del Colegio Santa Fe de Icotea, ubicado en el municipio de María la Baja, Bolívar. Un espacio dedicado a la educación, el arte, la cultura y el deporte. “Nace como un reconocimiento al esfuerzo de una comunidad desplazada por la guerra, que merece aprender y crecer en las mejores condiciones. Este colegio no es solo paredes y aulas, es la promesa de un futuro distinto para los niños y niñas de la región”, explicó la intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’.

En diciembre del año pasado Karol G había visitado este colegio y desde entonces se pudo manos a la obra para mejorar su infraestructura y operatividad. “Esta es una institución que acompañaremos en el 2025 con nuestro proyecto de intervención, el cual busca construir espacios educativos dignos y seguros”, prometió.

Casa Con Cora

Otro de los proyectos que mostró la estrella mundial es la construcción de la Casa Con Cora en Medellín, un lugar seguro de acompañamiento y formación para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

Este es un centro integral donde encontrarán apoyo profesional en psicología, salud, bienestar, educación y oportunidades para reconstruir su camino. “Un lugar que para ellas será el hogar que las abraza, protege y empodera (...) Estos son el tipo de logros que me hacen sentir que todo lo que hago tiene un propósito porque detrás hay historias increíbles de luchas y esperanzas que me tocan profundamente”.