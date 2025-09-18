Llegó el día esperado para los ‘Batifan’. Hoy se estrena en las salas de cine una nueva entrega del famoso ‘Murciélago’, bajo el título Batman Azteca: Choque de Imperios.

La trama sigue a Yohualli Coatl, un joven azteca cuya vida cambia radicalmente cuando su padre es asesinado por los conquistadores españoles. Movido por el dolor y la necesidad de proteger a su pueblo, advierte al rey Moctezuma del peligro inminente y colabora con los sacerdotes del templo de Tzinacan para crear armas y equipo que le permitan enfrentarse a la amenaza. Su alter ego, Batman, no solo simboliza justicia, sino también resistencia frente a un invasor poderoso.

La versión en español tiene las voces de Horacio García Rojas que presta su talento a Yohualli Coatl/Batman; Omar Chaparro da vida a Yoka, una versión reinterpretada del Guasón.

Por su parte el español Álvaro Morte, conocido mundialmente por ser El Profesor de la serie La Casa de Papel, interpreta a Hernán Cortés, representado aquí a un conquistador con tintes de Dos Caras.

Esta audaz reinvención de la leyenda de Batman se desarrolla dentro de la vibrante y feroz cultura Mesoamericana del siglo XVI.

Los aliados

En el camino, Batman Azteca se encontrará con personajes claves como Mujer Jaguar y la fascinante Hiedra del Bosque.

Warner Bros.

“Lo que hace el personaje es querer ser el mejor guerrero, un hombre de valores, ético, que pasa por todos los procesos necesarios y entiende que la venganza no es lo importante, sino la justicia. Los primeros 15 minutos lo vemos como un chico, después viene la transición, siendo testigos de todo su entramiento”, adelanta García Rojas.

La ficha técnica oficial indica que es dirigida por el mexicano Juan José Meza-León, el mismo detrás de la serie Tortugas Ninja, con cinco temporadas entre los años 2012 y 2017.

Le llueven críticas

Antes de su estreno, esta cinta animada ha recibido algunas críticas, a través de las redes sociales, espacio en el que los usuarios la han catalogado como “hispanofóbica”, tras ver el tráiler.

Ante este hecho, seguidores de la cinta salieron en su defensa, indicando que se trata de “una interpretación de la historia”.

A ellos se sumó el actor Horacio García Rojas, su protagonista.

“Sí hubo una polémica cuando se estrenó el tráiler (…) al otro día ya estaba la polémica, si eso nos lleva a hablar de cosas importantes, bienvenida sea la polémica. Volver a tomar un nacionalismo sano, un nacionalismo que sí nos lleve a respetar aquellos que todavía mantienen las culturas vivas”, expresó García a los medios mexicanos.