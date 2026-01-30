En Santa Clara, California, un hombre vestido como Batman irrumpió en una sesión del consejo municipal para llamar la atención sobre la posible cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Israel abrirá el cruce de Rafah con Gaza para el paso de personas el próximo domingo

Delcy Rodríguez recibe en Caracas a una delegación de petrolera estatal de Indonesia

Estados Unidos impondrá aranceles a bienes de países que vendan petróleo a Cuba

Todo esto especialmente en el contexto del próximo Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

Vestido con el icónico traje del superhéroe, el manifestante utilizó su espacio en la sección de comentarios públicos para exigir que el gobierno de la ciudad prohíba el uso de recursos municipales para apoyar las operaciones del ICE y que no se colabore con esa agencia federal durante el evento deportivo de gran magnitud.

X @PopBase Hombre vestido de Batman confrontó a Santa Clara por cooperar con ICE.

“Tienen que afirmar que no se destinarán recursos municipales al ICE, que no se les prestará ninguna cooperación... hagan algo”, dijo.

El hombre criticó a los concejales por lo que él considera falta de acción ante las políticas federales de inmigración y deportación. Les pidió actuar “con valentía” y tomar una postura clara para proteger a las comunidades vulnerables.

A man dressed as Batman emotionally confronted Santa Clara’s city council for co-operating with ICE.pic.twitter.com/BACX7IOEoB — Pop Base (@PopBase) January 29, 2026

Su intervención, que incluyó golpes al atril y lenguaje enérgico, ha circulado en video por redes sociales, donde ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

Y es que durante el Super Bowl tradicionalmente se coordina seguridad con ICE y autoridades locales y federales. Aunque la participación del ICE en labores de inmigración en torno al evento no ha sido confirmada oficialmente para este año, se tiene ese miedo.

Batman is not happy about ICE Nazis coming to the Super Bowl and went to the Santa Clara City Council meeting to let them hear it 🔥 pic.twitter.com/YD7lP7Inhc — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) January 29, 2026

Este tema también ha adquirido relevancia por eventos recientes en otros estados, donde operaciones de deportación han sido objeto de críticas tras incidentes con fuerzas federales que involucraron el uso de armas y resultaron en muertes, lo que ha avivado las preocupaciones sobre el alcance y las tácticas del ICE.