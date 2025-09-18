La Biblioteca Municipal Melchor Caro y el Museo Bolivariano se convirtieron este miércoles, 17 de septiembre, en escenarios de cultura, lectura y encuentro comunitario, con la inauguración de la IV Feria del Libro ‘Gabriel Escorcia Gravini’ en Soledad.

Según informó la Alcaldía, a través de la Secretaría de Educación, este espacio logró reunir en su primer día a docentes, estudiantes de instituciones oficiales y privadas, padres de familia, escritores, artistas, historiadores y a la ciudadanía en general.

Desde la Institución Educativa José Castillo Bolívar, el rector y docente Anuar Villalba, quien además es líder de la Línea de Lectura como Eje Transversal del Conocimiento de la Política Pública Educativa, resaltó la participación estudiantil durante su presentación en el evento académico.

“Ver a nuestros jóvenes disfrutar de la literatura, interactuar con escritores y vivir la cultura en estos espacios nos motiva a seguir apostándole a la educación como herramienta de transformación social”, expresó el directivo.

Cortesía Alcaldía de Soledad

Los estudiantes también fueron protagonistas en este primer día de la Feria. Daniel Patiño De Castro, alumno de noveno grado, de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, compartió su experiencia.

“Esta feria nos abre puertas para conocer nuevos mundos a través de la lectura. Es emocionante ver cómo Soledad se convierte en un punto de encuentro para escritores y lectores de todas las edades, y a la vez nos hace pensar y actuar diferente, alejándonos de cosas malas que pueden destruir nuestro futuro”, dijo Patiño.

Exhibición de arte

Cortesía Alcaldía de Soledad

Durante la inauguración de la IV Feria del Libro Gabriel Escorcia Gravini, la escuela de formación musical Río y Mar fue la encargada de los acordes y la entonación de los himnos, además de deleitar a los asistentes con melodías que identifican al territorio.

Asimismo, el colectivo artístico ‘Cuatro Mujeres, Cuatro Expresiones’ realizó una exhibición de arte en el primer piso de la Biblioteca Melchor Caro. Los estudiantes y visitantes también disfrutaron de la experiencia en la sala interactiva y de los espacios de lectura para niños y adultos.

Por su parte, la secretaria de Educación, Carolina Correa, destacó la importancia de este encuentro literario que resalta a la vez la riqueza artística del municipio.

“La Feria del Libro ‘Gabriel Escorcia Gravini’ crece en cada versión, consolidándose como un espacio que fomenta la lectura, promueve el pensamiento crítico y fortalece el sentido de identidad cultural de Soledad”, manifestó la funcionaria.

La feria continúa este jueves

Cortesía Alcaldía de Soledad

A su turno, la líder de Calidad Educativa, Teresa Romero Fang, extendió la invitación a toda la comunidad.

“Queremos que los soledeños y visitantes nos acompañen en los eventos que continúan los días 18 y 19 de septiembre. La feria no solo es un escenario de letras, sino también de música, danza, arte y gastronomía”, expresó Romero.