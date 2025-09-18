Algunas puertas se abren hacia tu pasado. Otras puertas te conducen al futuro. Pero otras lo cambian todo.

Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell) son solteros y se conocen en la boda de un amigo en común. Enseguida, a causa de un sorprendente giro del destino, los dos emprenden ‘El gran viaje de tu vida’ una aventura original, graciosa, fantástica y conmovedora que compartirán y en la que revivirán los momentos más importantes de sus respectivos pasados, arrojando luz sobre la manera como han llegado al punto en el que se encuentran… y posibilitando al mismo tiempo un cambio en sus futuros.

John Phillips/Getty Images for Sony Pictures

Más detalles de la película

Margot Robbie y Colin Farrell la protagonizan, con Kevin Kline y Phoebe Waller-Bridge.

La cinta está dirigida por Kogonada, escrita por Seth Reiss y producida por Bradley Thomas, Ryan Friedkin, Youree Henley y Seth Reiss. Los productores ejecutivos son Kogonada, Ilene Feldman, Micah Green, Daniel Steinman, John Antwood, Gino Falsetto, Ori Eisen y Paul Mezey.

Es una película romántica, original e imaginativa, repleta de sorpresas y momentos conmovedores. Por primera vez en la pantalla, la cinta une a los nominados al Óscar, Margot Robbie y Colin Farrell, tras los más aclamados éxitos en sus respectivas carreras.