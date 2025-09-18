La joven griega Marissa Laimou, heredera de una reconocida familia naviera, fue encontrada muerta en su apartamento de Londres el pasado jueves. Tenía 28 años y, según las primeras informaciones, el deceso estuvo relacionado con complicaciones tras la picadura de un insecto.

La mujer había superado recientemente un cáncer de mama y en los días previos presentó fiebre, mareos y picazón. Pese a acudir en varias ocasiones a centros de salud, fue dada de alta y regresó a casa, donde finalmente perdió la vida.

Redes sociales Marissa Laimou, heredera griega de 28 años, falleció en Londres tras complicaciones derivadas de la picadura de un insecto.

De acuerdo con medios griegos, tres días antes de su muerte un médico acudió a su domicilio y le recetó paracetamol. Al persistir los síntomas, acudió a consulta con su oncólogo en un hospital de Londres.

Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a un segundo hospital. Allí, personal de enfermería concluyó que no era necesario hospitalizarla y un médico le prescribió antibióticos, señalando que la reacción correspondía a una picadura de insecto. Fue enviada de regreso a casa.

Al día siguiente, su ama de llaves la encontró sin vida.

Posible causa de su fallecimiento y reclamos de la familia

La madre de la joven, Bessy Laimou, afirmó que la causa de muerte fue un shock tóxico provocado por la picadura, aunque no se ha determinado con certeza qué insecto la atacó. “Mi hija sobrevivió al cáncer y murió a causa de un insecto”, declaró a la prensa, cuestionando las decisiones médicas en los hospitales que la atendieron.

Redes sociales Marissa Laimou junto a su madre, Bessy, quien cuestionó la atención médica que recibió en dos hospitales de Londres.

La autopsia aún no se ha practicado, lo que impide conocer oficialmente los motivos del fallecimiento. Entretanto, uno de los centros hospitalarios reconoció fallos en el procedimiento y anunció una investigación interna.

Carrera artística en Londres

Además de su papel como heredera de una fortuna naviera, Marissa Laimou se abrió camino en la escena teatral de la capital británica. Recientemente, había presentado una puesta en escena de ‘Romeo y Julieta’ y trabajaba en un nuevo proyecto.

Su muerte causó conmoción entre familiares, amigos y colegas, quienes la recordaron como una mujer talentosa y dedicada al arte.