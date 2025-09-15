Imaginar el cómo sería tener de recuerdo una foto con tu artista favorito ya es una realidad gracias a la Inteligencia Artificial. A tan solo un clic podrás estar al lado de tu actor, celebridad, y hasta dibujo animado favorito al estilo instantánea de polaroid. Esta tendencia en redes también ha sido una oportunidad para conmemorar la presencia de seres queridos que han partido de este plano terrenal, entre ellos aquellas figuras exponentes que contaron con gran cariño y aceptación en Colombia, como lo es el recordado cantante vallenato el ‘Gran Martín Elías’.

Lea también: Silvestre enloquece a Bucaramanga y se alista para cantar en el Metropolitano

Dayana Jaimes, viuda de ‘El Terremoto’, compartió a través de una publicación en redes sociales la polaroid creada con la Inteligencia Artificial, y que trajo a la vida la figura del hijo del Cacique de la Junta. Martín Elías se veía acompañado de sus dos hijos en vez de la comunicadora, gesto que generó ternura por parte de sus seguidores que destacaron el reconocimiento hacia el hijo mayor del cantante, Martín Elías Jr, fruto de su relación anterior con Claudia Varón.

Cortesía redes sociales.

Lea también: Carlos Vives será homenajeado con el ‘Premio Agente de Cambio’ en Premios Juventud

Famosos que se unieron al trend

Encabezando la lista de famoso que rememoraron sus seres queridos, se encuentra el popular comediante “Polilla”, quien con un conmovedor mensaje recordó a su difunta esposa, la Gorda Fabiola, a propósito del primer aniversario de su muerte el próximo 19 de septiembre del 2025.

Jorge Colmenares, también hizo parte de la tendencia imaginando cómo se vería con su hermano hermano de Luis Andrés Colmenares, fallecido en extrañas circunstancias en el norte de Bogotá entre la noche de Halloween y la madrugada del 1 de noviembre de 2010. Mostrando su gran parecido físico y recordando el vínculo cercano que compartían, despertó melancolía en su madre, Oneida Escobar, quien comentó: “Mis dos bendiciones los amo con todo mi corazón ❤️”.

Lea también: Compositor Rafael Manjarrez dará concierto en el Parque de la Vida

Paso a paso de tu foto polaorid con IA

1. Ingresar a Gemini, la IA de Google, e iniciar sesión. Lo puedes hacer directamente con tu cuenta de Google, proceso que es gratuito.

2. Escribir el siguiente prompt en inglés para que el resultado quede uniforme con las demás fotos que se han convertido en tendencia:

“Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that girl hugging me”.

3. Cargar tu imagen y la de la otra persona que quieres que salga en la composición.

4. Darle clic en crear y esperar el resultado.

¡Así de fácil es crear recuerdos con tu artista favorito!

Lea también: Narrativas bilingües a través de las artes en la Biblioteca Departamental Meira Delmar