Dayana Jaimes, viuda del cantante de música vallenata Martín Elías, hijo del también fallecido Diomedes Díaz, contó recientemente nuevos detalles de lo que fue su matrimonio con el intérprete de ‘10 razones para amarte’, quien murió a sus 26 años en abril de 2017 en un accidente de tránsito.

En el más reciente episodio del pódcast ‘El postre primero’, publicado en YouTube este martes 22 de julio, Dayana Jaimes reveló que durante su relación llegó a descubrir varios intentos de infidelidad por parte de Martín Elías, con quien tuvo una hija llamada Paula.

“No te voy a decir que era San Martín, jamás, Martín era súper solapado, o sea, era un solapado… ahí donde tú lo veías. Yo con Martín o me daba cuenta en la salida o en la entrada, pero lo que era se acababa en el acto. No vayas a creer que Martín era el santo, no. Martín tuvo sus caídas”, confesó Dayana Jaimes.

Afirmó que con Martín Elías no fue una novia ni esposa celosa, pues no estaba pendiente todo el tiempo de lo que él hacía, pero igualmente se terminaba enterando de los acercamientos que tenía con otras mujeres.

Recordó que en una ocasión alguien le comentó que Martín Elías se estaba viendo con una mujer conocida como Mimi, entonces ella le preguntó a su esposo y él le aseguró que no la conocía, solo sabía que era amiga de su entonces mánager.

Dayana Jaimes no quiso quedarse con la duda y decidió verificar la información por sus propios medios.

“Yo le dije a mi amiga: ‘Consíguete el número de esa mujer’; ella es como el FBI y me dio el número. Yo un día le dije (a Martín): ‘Amor, préstame el celular para llamar a mi papá, que me cortaron el celular’; me lo prestó y marqué el número de la mujer… Mimi, la Mimi, algo así. Y yo: ‘Ah, y tú no eras que no la conocías’. Le tiré el celular y se lo partí”, contó.

Cuando tenían este tipo de discusiones, Martín Elías debía esforzarse para recuperar a su pareja, según relató Dayana Jaimes.

“A Martín esas salidas así le salían costosísimas. Le costaba demasiado, yo me acuerdo que esa le salió bien costosa”, dijo.