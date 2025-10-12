La semana pasada se inició un escándalo en las redes sociales por parte de Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, y Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías.

Billie Eilish sufrió agresión durante su concierto en Miami: el atacante fue expulsado del lugar

Luto en el cine: Muere la legendaria actriz Diane Keaton

Diego Londoño regresó a las redes sociales tras video viral por el que fue reconocido en Ecuador

Díaz publicó unos audios en sus historias de Instagram, en los cuales se escuchaba a Jaimes hablando que la dejara en paz con el tema de la supuesta infidelidad de ella con Evelio Escorcia, exesposo de Lily.

Al parecer, la hija del Cacique de La Junta, señaló que la comunicadora social se había molestado porque en sus redes sociales siempre le sacan ese tema de la fotografía besándose con Evelio.

Instagram dayanajaimes55/lilydiazg Lily Díaz, hija de Diomedes, tiene fuerte cruce en redes con la viuda de Martín Elías, Dayana Jaimes

“Eres una ridícula”, se escucha decir a Dayana, quien también le contestó y dijo que no se arrepentía de nada de lo que le dijo en los audios.

Estos actos desataron la ira de Betsy Liliana, madre de Lily, quien también envió unos audios que se hicieron virales en minutos. En estos audios Betsy le decía a Dayana que no se metiera con su hija porque ella tenía rabo de paja.

X @televallenato Lily Díaz con su exesposo Evelio Escorcia

“Tú tienes más cara que espalda, tú tienes huevo. Tras de que te abren las puertas, mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera cul**ndote al marido y vienes a hablar de versículos de la Biblia, ¿ah? Tienes huevo. Y así como se lo quitaste a Lilianita, también, porque recuerda que si bien fuiste o eres la viuda de Martín Elías, okay, tienes toda la razón, pero antes fuiste la moza, porque también le quitaste el marido a Caya Barón, ¿o ya se te olvidó?”, dijo Betsy.

Ana del Castillo se pronunció sobre los audios de Dayana Jaimes y Lily Díaz

Los audios generaron aún más polémica y otros artistas se unieron a la tendencia del audio. Una de esas fue la cantante de vallenato Ana del Castillo, quien se “burló” de la situación, pues ella es conocida por su particular personalidad.

En el video que publicó se escucha el audio de Betsy Liliana de fondo y Ana del Castillo riéndose de las palabras. Aunque no dijo nada, los seguidores inmediatamente manifestaron que Ana estaba apoyando a Lily en todo este alboroto.

Confirman la muerte de Alex Russo, el personaje de Selena Gómez en ‘Los hechiceros de Waverly Place’

Asimismo, también publicó una historia con la canción del trend viral “ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua”, en el que también se ve riendo.

Poco a poco ha ido mermando este problema y solo quedan los memes y audios de las partes implicadas.