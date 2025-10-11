La reconocida cantante estadounidense Billie Eilish vivió un tenso momento durante una de las presentaciones de su gira mundial ‘Hit me hard and soft’.

El hecho se presentó el pasado jueves 9 de octubre en el Kaseya Center de Miami, cuando un asistente la jaló violentamente hacia las vallas de seguridad mientras saludaba a sus fanáticos.

El hecho fue captado por varios asistentes y rápidamente los videos se viralizaron en redes sociales, donde se aprecia a la artista descendiendo del escenario para compartir con el público.

En los videos se le ve sonriente mientras choca las manos con sus seguidores, hasta que, de repente, un individuo la agarra con fuerza y la empuja contra la estructura metálica que separaba al público del área del show.

De inmediato, el equipo de seguridad intervino y retiró al agresor, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo. Testigos aseguran que otras personas del público también lo increparon antes de que fuera sacado del recinto.

Afortunadamente, Billie Eilish no sufrió heridas, aunque el susto fue evidente. En las pantallas del concierto se observó cómo la cantante logró estabilizarse y continuar el recorrido con sus fanáticos.

Según informó el medio estadounidense CBS, la Policía de Miami confirmó que el responsable fue expulsado del evento, aunque no se ha precisado si fue arrestado o enfrentará cargos por la agresión.

Hasta el momento, Eilish no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Sin embargo, en entrevistas anteriores, la artista ha expresado su preocupación por la euforia de algunos fanáticos durante sus shows. En diálogo con The Hollywood Reporter en 2023, comentó que “la gente simplemente se emociona y eso puede ser peligroso”, al referirse a experiencias similares.

No es la primera vez que la intérprete de ‘Bad Guy’ enfrenta una situación de este tipo. En diciembre de 2024, durante otro concierto, fue golpeada accidentalmente por una pulsera lanzada desde el público.