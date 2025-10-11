La competencia en MasterChef Celebrity Colombia 2025 continúa muy fuerte, pues en el episodio emitido el pasado jueves 10 de octubre, los participantes se enfrentaron a un nuevo reto grupal de campo que definió a los siguientes clasificados al Top 10 del reality gastronómico.

El reto giró en torno al arequipe, con el cual los concursantes debían elaborar 80 postres para un grupo de comensales invitados.

Como ganadora del reto anterior, Violeta Bergonzi fue la encargada de conformar los grupos: equipo rosado: Carolina, Patricia y Luis Fernando Hoyos; equipo naranja: Raúl Ocampo y Valentina Taguado; equipo morado: Violeta, Alejandra y David y equipo azul: Michelle Rouillard, Pichingo y Ricardo Vesga.

Durante los 90 minutos de cocina, los equipos presentaron distintas propuestas como milhojas con crema pastelera y arequipe, churros con panacotta de mora, volcanes de arequipe y alfajores, respectivamente.

El equipo azul sufrió un contratiempo cuando una bandeja con alfajores se cayó al piso, mientras Pichingo resultó herido en la mano. En el equipo naranja, la textura de la panacotta complicó la preparación, y el equipo morado enfrentó diferencias de criterio en la ejecución.

Todos tuvieron contratiempos pero Raúl Ocampo y Valentina Taguado aseguraron su paso directo al Top 10 de la competencia.

Valentina le dedicó el triunfo a su abuela recientemente fallecida. El equipo morado se ubicó en segundo lugar, el azul fue reconocido por su sabor pese a los errores técnicos, y el rosado quedó rezagado por falta de crocancia en su milhoja.