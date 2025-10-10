La astróloga y tarotista Mhoni Vidente, una de las figuras más populares del mundo esotérico en América Latina, volvió a captar la atención de sus seguidores luego de que una de sus predicciones más recientes se hiciera realidad.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la reconocida vidente compartió que se había cumplido el anuncio que realizó en agosto de 2025, cuando advirtió sobre un movimiento sísmico de gran magnitud en el sudeste asiático.

En una entrevista concedida al medio Reporte H, Mhoni explicó en aquel momento que la alineación planetaria del 11 de agosto generaría alteraciones energéticas capaces de provocar fenómenos naturales significativos. En sus palabras, mencionó que las cartas del Juicio y del Sol le señalaban un posible terremoto en regiones como Indonesia y Taiwán, e incluso mencionó que los temblores continuarían en el área de Bali.

Facebook Mhoni Vidente

Días atrás, un fuerte sismo de 7.4 grados sacudió Indonesia, lo que llevó a muchos de sus seguidores a recordar sus palabras. En la descripción de su publicación, Mhoni indicó además que existía una alerta de tsunami para la región de Mindanao, en Filipinas, relacionada con el evento telúrico.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron asombro por la precisión de la predicción.