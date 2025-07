En 1997 ocurrió un caso que captó la atención de todo el mundo. Desde el barrio Nueva Colombia, en Barranquilla, una mujer aseguraba estar embarazada de nueve niños. El hecho de inmediato acaparó los titulares de todos los medios de comunicación. Sin embargo, con los días la mentira se fue desvaneciendo y luego los periodistas debieron comunicar que se trató de una mentira, que era una barriga de trapo.

Sí así como lo lee, Liliana Cáceres la protagonista de esta historia confesó que había rellenado su vientre de pura ropa, siendo conocida como la barriga de trapo.

Ahora 28 años después, una serie televisiva producida por Telecaribe será estrenada este lunes 28 de Julio a las 9:30 p. m. Esta propuesta es dirigida por Antonio Suárez y cuenta con libretos del reconocido Andrés Salgado.

EL HERALDO asistió a la rueda de prensa realizada en la mañana de este miércoles en la sede del canal donde se revelaron los detalles.

Antonio Suárez, el director, destacó la valentía de Liliana por contar su verdadera historia.

“Esta serie es una historia macondiana, parece que fuese sacada de la imaginación de alguien, pero no fue así, salió de la mente de Liliana, que de su mente de niña sacó a flote su imaginación. En la producción verán mucha comedia, pero también drama y reflexión”.

Jeisson Gutierrez

Agregó que fue rodada en el barrio Nueva Colombia donde ocurrió la serie y que es una zona que parece haberse congelado en el tiempo.

“Las casas, todo lo que tienen adentro, allí sigue viviendo la comunidad afro y creo que por eso se va a sentir mucha naturalidad en la serie, sobre todo porque hay muchos de los vecinos que vivieron esa historia y que hoy hacen de extra”.

Por su parte Andrés Salgado, el libretista se sintió privilegiado por poder contar este hecho. “Era una historia que tocaba contarla, porque en el Caribe muchos la han escuchado, pero no la conocían a fondo. Quizás los mayores de 40 lo sabemos porque lo vivimos, pero los pelaos merecían conocerla, porque era una historia que se estaba quedando sin memoria, por eso le apostamos a darle vida y me sentí privilegiado de que Liliana pudiera abrirnos su corazón y saber más de allá de ese disfraz de Carnaval”.

Salgado sostuvo que Liliana confeccionó la barriga que se usó en toda la serie, “ella misma pidió que la dejaran hacerla con todos los rellenos que en su tiempo se metió alrededor de la barriga”.

Liliana Cáceres, la verdadera protagonista de estés capítulo tomó la palabra para hacer reflexionar a todos y contar detalles de cómo la convencieron de contar toda su verdad. “A Antonio lo conocí en pandemia, me contactó por Facebook y me dijo que mi historia era interesante, le dije que yo quería que saliera en una serie que no se quedara allí. Luego él fue q mi casa, nos conocimos, llevó a Andrés Salgado que tenía fama de buen escritor y empezamos a trabajar, a hacerme entrevistas y gracias a Dios las cosas se dieron”.

“Tuve muchas tormentas”

“Cuando me dijeron que mi historia se iba a llevar a la televisión fue algo emocionante, lloré, me tiré en el suelo, porque yo quería que esa serie saliera a la luz para que toda Colombia y el mundo se enterara porque me hice la barriga y supieran todas las tormentas que viví, no solo por la barriga, sino por otras cosas que se verán en la serie y todo aquel que me juzgó, pueda reflexionar tras conocer mi historia a fondo. Tengo reflexiones para las niñas y las mamás, porque no se debe dejar a los hijos solos, sino darle la confianza para que ellos le cuenten todo. A mi me tocó callarme todo en silencio y a nadie pude consultarle nada”.

“A través de esta historia voy a tener la oportunidad de contar mi verdadera historia. Mi niñez fue muy dura, mis padres se separaron y me crió mi abuela, me enamoré de Álex, que se enamoró de mi mejor amiga que supuestamente estaba embarazada de él, pero no fue así y yo al ver su rechazo me inventé eso de hacerme una barriga de trapo, al principio era mi barriga natural, pero después empecé a rellenarla con ropa”.

Jeisson Gutierrez

El precio de la verdad

Liliana cuenta que tras descubrirse toda la verdad, pasó momentos muy complejos.

“Cuando se descubre la verdad todo fue muy fuerte, el saber que lo iba a perder a él me hacía mucho daño, porque él se sintió engañado al ver que era una barriga de trapo, me tocó irme de Barranquilla porque el bullying era fuerte y me digo para donde mis abuelos maternos en Cartagena donde encontré apoyo, porque en Barranquilla todo fue risas, me sacaron disfraz de Carnaval. Para mi fue tan duro que muchas veces intenté quitarme la vida, muchas veces me pregunté cómo pude superar esto, porque intenté ahogarme en el mar, tirarme a una alcantarilla, pero gracias a Dios pude superarlo, porque hasta en el mercado de Bazurto me tiraban tomates y me decían loca”.

Son muchos los detalles que se relatan en la serie y la mayoría son nuevos, dejando impactados a todos.

“Yo tomaba hasta tres jarras de agua con jugo y gaseosa para que se me inflara la barriga y fue ahí cuando empezaba a meterme trapos, le preguntaba a las vecinas cuánto tiempo tenía y calculaba los trapos que tenía que meterme. En la casa de mi suegra se partió el espejo y ya no podía calcular y fue cuando todo se creció y empezaron a decir que tenía nueve hijos. Me robaba la ropa de todos y duraba hasta un día sin bañarme porque el proceso era de unas dos horas armando la barriga”.

Su gran reflexión

“A los hijos hay que abrazarlos, yo tengo tres hijas y un varón y a ellos les digo que la mentira de nada sirve, nada se puede retener, tú debes estar es con quien te ame y sino déjalo ser libre, Ede es el mejor consejo que le puedo dar a las madres de hoy”.

“Ahora tengo un sueño y es tener una fundación que se llame Barriguitas de Verdad para ayudar a menores embarazadas y a través del tejido estoy haciendo muñecas embarazadas a las que se les teje un vestido. Está rellena de trapos con los colores de la bandera de Colombia”, concluyó Cáceres.