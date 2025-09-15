Este 19 de septiembre, en ocasión a la celebración de Amor y Amistad, el compositor Rafael Manjarrez, ofrecerá un concierto para toda la familia en el Parque de la Vida, Bosque Seco Tropical, de Valledupar.

La cita es a partir de las 5:00 de la tarde, para que la ciudadanía pueda disfrutar del repertorio que tiene el autor e intérprete de canciones como ‘Mi presidio’, ‘Benditos versos’, Ausencia sentimental’, (himno del Festival Vallenato) y ‘Así no es ella’, entre ciento de composiciones más.

“Quiero invitarlos este 19 de septiembre al parque de la vida, hermoso sitio de Valledupar, a que escuchen mis canciones y que nos demos un fuerte abrazo” dijo el maestro.

Rafael Manjarrez también es presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, Sayco. Nació en 1960 en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, y desde sus inicios en la composición vallenata le han grabado más de 300 canciones, artistas como Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Jorge Oñate, entre otros.

Dicho evento ha sido organizado por la Gobernación del Cesar y el Centro Cultural de la Música Vallenata.