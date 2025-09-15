Lil Pump es un rapero estadounidense de 25 años que ha encendido las redes sociales al declararle su “amor” a una policía que vio en su reciente viaje a Colombia.

El artista estuvo en el país para una presentación junto al cantante colombiano Kris R en Cali. Y es que su fama se la acredita a con su tema llamado Gucci Gang.

La canción supera los mil millones de reproducciones en YouTube. Su personalidad es poco convencional, pues es más llamativo y extrovertido.

Durante su visita en el país, el rapero tuvo la oportunidad de tomarse una fotografía con un agente de la Policía Nacional. Todo bien hasta ahí, pero el artista tomó esta foto y publicó en sus redes sociales que la chica le “había robado el corazón”.

“Cuando yo te vi, fue amor a primera vista, solamente no arrestaste un delincuente, pero arrestaste mi corazón. No existe distancia que no puedes alejar. Manejaría hasta el fin del mundo por usted”, escribió.

Instagram lilpump Lil Pump es un rapero estadounidense de 25 años, quien se tomó una foto con una policía

El artista pidió ayuda a sus seguidores de Instagram a que lo ayudaran a encontrar a la misteriosa mujer. Al parecer podría tratarse de una estrategia de marketing para promocionar su nuevo sencillo llamado ‘Cara monda’, que hace referencia a una frase típica de la Costa Caribe.

Su lanzamiento fue hace 4 días y ya lleva más de 30 mil visualizaciones en YouTube. Además, hace 7 días hizo una publicación agradeciéndole a Cali por el recibimiento.

“Gracias a Cali Colombia por abrirme las puertas. Noche maravillosa, sueño hecho realidad… Gracias @krisrofficial por la oportunidad de presentarme por primera vez en Colombia. Primera vez que mi madre me vio cantar en Colombia. Me hizo muy feliz”, manifestó.