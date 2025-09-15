El ícono musical colombiano Carlos Vives será reconocido como “Agente de Cambio” en Premios Juventud 2025. Este reconocimiento celebra su compromiso inquebrantable con el impacto social, el desarrollo comunitario y la preservación cultural en América Latina.

La premiación, que se transmitirá en vivo desde Ciudad de Panamá el jueves 25 de septiembre a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, celebrará el Mes de la Herencia Hispana destacando la rica cultura y el talento de América Latina desde una de sus ciudades más dinámicas.

El reconocimiento de “Agente de Cambio”, destaca la dedicación de Vives al desarrollo cultural y comunitario en Colombia y América Latina. A través de su Fundación Tras La Perla, lidera iniciativas sostenibles enfocadas en mejorar la infraestructura, promover una educación de alta calidad, fortalecer el liderazgo y la agencia individual, y potenciar los recursos y el talento del territorio en Santa Marta y sus alrededores.

Fundada en 2015, Tras La Perla ha trabajado para articular esfuerzos públicos y privados que generen desarrollo sostenible y oportunidades concretas, con proyectos que van desde la recuperación de espacios urbanos y naturales hasta el fortalecimiento de las expresiones artísticas y la educación de alta calidad.

Carlos Vives se presentará en el escenario de Premios Juventud junto al legendario Grupo Niche, interpretando una nueva versión en salsa de su clásico “La Tierra del Olvido”. Juntos prometen una de las actuaciones más esperadas e impactantes de la noche, seguida de una colaboración sorpresa junto a Sergio George.

Esta noticia se anuncia tras el magistral concierto que ofreció en Bogotá en el primer día del Festival Cordillera este pasado 13 de septiembre.

Con un espectáculo de 80 minutos, que incluyó 14 canciones de hits generacionales, pirotecnia, juego de luces y visuales impecables, puso a más de 20 mil personas a cantar, saltar y bailar sin parar. Fue el momento perfecto para anunciar que recorrerá Colombia con el tour 2026.