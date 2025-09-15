20th Century Studios presenta un nuevo tráiler de la película de Scott Cooper, SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE, que tuvo una gran recepción en el Festival de Cine de Telluride el pasado agosto.

SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE de 20th Century Studios retrata el proceso de creación del álbum “Nebraska” lanzado en 1982 por Bruce Springsteen. Realizado en una grabadora de 4 pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el álbum marcó un momento de inflexión en su vida y es considerada una de sus obras más perdurables, un disco acústico crudo y atormentado poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer.

““Nebraska” es donde Bruce eligió la verdad por encima de las expectativas, una decisión que aún resuena en todo lo que ha escrito desde entonces. En esa encrucijada, pudo haber perseguido las luces brillantes y el rugido de los estadios, pero en cambio se volvió hacia adentro, armado sólo con el silencio, una grabadora de 4 pistas y el coraje de enfrentarse a sí mismo. Que él confiara en mí para contar esa historia, el capítulo más vulnerable de su vida, es el mayor honor que he tenido como cineasta,” dice Cooper.

“Esta película toma algunos años de mi vida y los observa muy de cerca, una época en la que hice “Nebraska” y atravesé algunas dificultades personales,” comparte Springsteen. “Estoy muy agradecido con Jeremy Allen White y con todo el elenco por sus interpretaciones maravillosas y conmovedoras, y con Scott Cooper, uno de los colaboradores más generosos con los que he trabajado.”

Protagonizada por Jeremy Allen White como Bruce Springsteen, la película está dirigida por Scott Cooper a partir de su adaptación del libro “Deliver Me from Nowhere” de Warren Zanes. El elenco de SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE también está compuesto por Jeremy Strong como Jon Landau, el mentor y mánager de Springsteen de larga data; Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan; Odessa Young como Faye; Stephen Graham como Doug, el padre de Springsteen; Gaby Hoffman como Adele, la madre de Springsteen; y David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia, Al Teller.

SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE es producida por Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson y Scott Stuber. Tracey Landon, Jon F. Vein, y Zanes son los productores ejecutivos. La película incluye una banda sonora original compuesta por Jeremiah Fraites, fotografía de Masanobu Takayanagi, diseño de producción de Stefania Cella, diseño de vestuario de Kasia Walicka-Maimone, y edición a cargo de Pamela Martin.

SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE estrena en cines el 30 de octubre.