Este miércoles 19 de febrero, Jorge Colmenares, el hermano de Luis Andrés Colmenares, el joven que falleció en el caño de El Virrey, en Bogotá, el 31 de octubre de 2010, denunció que su padre está siendo amenazado de muerte.

El abogado Luis Alonso Colmenares fue amenazado de muerte junto a su familia. El exconcejal de Bogotá denunció esta noticia en sus redes sociales a través de un video.

“Rechazo las amenazas hechas a mi padre, Luis Colmenares, y a nuestra familia. Los bandidos no nos amedrentan. Pido públicamente a la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía investigar lo ocurrido. No estamos dispuestos a perder a nadie más de nuestra familia”, señaló Colmenares.

El señor Colmenares recibió una llamada y después un escrito donde lo amenazan por unas denuncias que ha realizado. “También están poniendo en riesgo a toda mi familia por las denuncias que él ha venido realizando en el departamento de La Guajira”.

“Le habla Ferney Guerrero, tengo el personal disponible directamente para que hagan las cosas bien o matamos a todo el que no colabore”, dice el audio que reveló Colmenares, en el cual se identifican como hombres del Clan del Golfo.

"Elevo esta denuncia a las autoridades para que tomen cartas al respecto porque mi familia se está viendo en riesgo a raíz de la amenaza que recibió este miércoles mi papá", declaró el joven.

Además, le manifestaron que si quería protección, “deberíamos pagar una mensualidad de un millón de pesos para pagar municiones”.

“Elevo esta denuncia a las autoridades para que tomen cartas al respecto porque mi familia se está viendo en riesgo a raíz de la amenaza que recibió este miércoles mi papá”, declaró el joven.

El abogado por su parte, dijo que se encontraba fuera de la ciudad y por eso estaba denunciando el hecho. “Como estoy fuera de la ciudad y ante la situación delicada a la que me expongo junto con mi familia, me veo en la necesidad de informar a las autoridades que hoy, como lo demuestran las imágenes que anexo, recibí una llamada en mi teléfono”.

“La persona me dice que en La Guajira hay varias personas que están molestas por las denuncias que expongo en mis columnas de opinión, y esas personas han recurrido a un grupo ilegal para que me haga callar, por lo cual ese grupo me exige el pago de un millón en municiones según las instrucciones que me harán llegar o que de lo contrario afectarán mi integridad física y la de mi familia”, comentó.

Solicitó a la Fiscalía y a la Policía que llevar a cabo lo necesario para establecer el origen de la llamada y de las personas que están participando en tales acciones que ponen en riesgo mi vida y la de mi familia”.

¿Qué publicó Luis Alonso Colmenares sobre La Guajira?

El abogado guajiro Luis Alonso Colmenares se ha dedicado en los últimos meses a escribir y destapar varios hechos de corrupción en su departamento.

Y es que recientemente Colmenares escribió en su columna de opinión para el portal Las 2 Orillas: “La farsa de los bloqueos en La Guajira solo afecta a quienes dicen representar”.