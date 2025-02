El general (r) Pedro Sánchez dio su primera entrevista luego de su salida de las Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y ad portas de asumir como nuevo ministro de Defensa. Habló sobre la situación de seguridad en el país y cuáles son sus planes para paliar la creciente ola de violencia.

El militar retirado comenzó diciendo que fue “una sorpresa enorme” su designación en la cartera de Defensa por parte del presidente Gustavo Petro luego de la salida de Iván Velásquez. “Quedé atónito”, dijo en Blu Radio.

En cuanto a la crisis social y humanitaria que se vive en el Catatumbo, y en los departamentos de Chocó, Cauca y Arauca por cuenta de paros armados y enfrentamientos entre grupos ilegales por las rutas del narcotráfico y que deja miles de desplazados y confinados, dijo que esos focos serán su prioridad.

“Vamos a recuperar las zonas más críticas y para ello es necesario comenzar por un principio básico, que es priorizar y focalizar, determinar dónde es que está realmente lo más grave, que ya lo conocemos muy bien: Catatumbo, Chocó, Cauca y Arauca, que está ad portas de también ocurrir algo delicado”, explicó en el mencionado medio.

Su balance sobre la situación del país es preocupante, sin embargo, confía que se puede recuperar priorizando las zonas más críticas. “Estamos en una situación muy delicada, podría decir que es un ‘paciente en cuidados intensivos’”.

Además habló sobre la conversación que sostuvo con el jefe de Estado luego de su designación. Señaló que una de sus primeras peticiones es que le “permitiera ser yo”. “(Le dije:) ‘Yo no soy petrista, no soy de ningún partido’. La seguridad, la defensa nacional no tiene color político”.

“Soy consciente del costo que puede tener estar en este cargo, un cargo muy visible, en un sector muy sensible, muy complejo y atacado por varios sectores, pero sé que tengo las condiciones para soportar ese ataque externo y mantener el enfoque en solucionar el problema”, finalizó.