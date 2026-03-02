Los habitantes de la zona urbana del municipio de Colosó, en la región de los Montes de María, del departamento de Sucre, están en duelo por el crimen de la docente Eugenia Isabel Pérez Hernández a manos de su compañero sentimental y padre de su hija, Luis Fernando Barrios Rodríguez.

El feminicidio, de acuerdo con la información aportada por la ciudadanía, se registró a las 6:00 de la mañana del domingo 1° de marzo en el interior de la casa que la pareja habitaba y que está ubicada en el barrio La Cruz.

Al parecer, y como ya se había vuelto costumbre, la pareja estaba discutiendo y en medio de esta situación el hombre la agredió con un cuchillo, causándole la muerte de inmediato.

Posteriormente Luis Fernando Barrios Rodríguez, de 49 años, salió de la casa con la ropa sucia de sangre, sosteniendo en una de sus manos un recipiente de un veneno que había ingerido y anunciando: “La maté, la maté”.

Mientras ella estaba sin vida dentro de la casa, al hombre las autoridades lo retuvieron en calidad de indiciado y con ayuda del personal médico del municipio lo remitieron a una clínica en la ciudad de Sincelejo, donde a las 6:30 de la mañana de este lunes 2 de marzo se produjo su muerte.

Trascendió que las exequias de Eugenia Isabel Pérez Hernández serán mañana martes 3 de marzo en su natal Colosó, pero a él lo sepultarán en Corozal, a pesar de que también es nativo de Colosó.