La celebración del aniversario 59 de Sucre como departamento se vio empañada con la ocurrencia de tres homicidios este domingo 1° de marzo.

Las balas asesinas sonaron en los municipios de El Roble, Ovejas y San Onofre que pertenecen a las subregiones Sabana, Montes de María y Golfo de Morrosquillo, respectivamente.

Una de las víctimas es Orley del Cristo Salgado Benítez, que era hermano del párroco del municipio de El Roble, el presbítero Evelio, y en cuya población se registró el crimen al término de la tarde del domingo en el interior de un billar.

Las primeras versiones de este hecho dan cuenta que Orley del Cristo, de ocupación prestamista, estaba sentado departiendo con unos amigos alrededor de una mesa, cuando el sicario llegó y sin mediar palabras le disparó en varias oportunidades.

La Diócesis de Sincelejo en cabeza de su obispo José Clavijo Méndez y junto a todo el presbiterio, diáconos, religiosos, seminaristas y fieles laicos “se unen en oración por el retorno a la casa del padre de Orley del Cristo Salgado Benítez, hermano del Pbro Evelio Salgado Benítez”.

Por su parte en San Onofre, en la zona aledaña al caño, fue asesinado Mauricio Lares Peña; y en Ovejas, sobre la Troncal de Occidente, fue ultimado a balazos Jorge Muñoz, conocido como ‘Boquere’.