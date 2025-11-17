Un centenar de familias que habitan los municipios de Colosó y Chalán, en la subregión de los Montes de María, y en San Pedro, que pertenece a la Sabana, resultaron damnificadas por cuenta de las intensas lluvias que cayeron al término de la tarde del domingo 16 de noviembre sobre esos territorios.

Lea más: Esto fue lo que robaron en el asalto a la vivienda de la madre de Héctor Olimpo

De acuerdo con el reporte de la ciudadanía, las lluvias hicieron crecer los arroyos en Chalán y Colosó, que son sitios turísticos, lo que imposibilitó la salida inmediata de los visitantes que debieron esperar casi al caer la noche que bajaran los caudales para salir con la ayuda de unos tractores.

Mientras en las casas las familias sacaban el agua que ingresaron a sus viviendas.

Cortesía

Aunque de momento no hay un reporte de cuantificación exacta de los damnificados, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Sucre informa que la situación más crítica la afronta en el municipio de San Pedro donde hay afectados en los barrios San Roque, La Concepción y Sagrado Corazón de Jesús, además de la veredas Los Chijetes y Bajo de la Alegría.

Ver más: Desconocidos ingresaron y violentaron la vivienda de la madre de Héctor Olimpo Espinosa; había sido víctima de extorsión

Y en Colosó las mayores afectaciones se registran en la zona montañosa, en las veredas El Ojito y El Jorro.

Cortesía

Aún las autoridades de gestión del riesgo realizan los censos.