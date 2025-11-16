La suma de 300 mil pesos y 1.000 dólares fueron robados del apartamento que habita Gloria Oliver Moreno, la madre del precandidato presidencial Héctor Olimpo y de la senadora liberal Karina Espinosa Oliver.

Así se desprende de un reporte oficial que entregó a este medio la Policía Nacional en Sucre.

El asalto en la carrera 31 #49-28 del barrio Venecia, en Sincelejo, habría ocurrido la tarde del sábado 15 de noviembre, cuando el inmueble estaba solo porque la madre de los políticos se encontraba en unas exequias en su natal municipio de Sincé.

Al regresar en la noche a su casa lo encontró en completo desorden porque los asaltantes, que habrían ingresado por la ventana de una de las habitaciones, rebuscaron por toda la casa y de momento, se sabe que solo se llevaron dinero en efectivo.

El precandidato Héctor Olimpo Espinosa rechazó lo ocurrido con su mamá que desde antes ha tenido afectada su tranquilidad con unas extorsiones, al tiempo que anunció que no se quedará de brazos cruzados.