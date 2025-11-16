Momentos de angustia y dolor se vivieron en la vía que comunica Paraguachón con Maicao, donde fue asesinado un mototaxista, y sus familiares llegaron a la escena del crimen.

Leer más: Por trabajos eléctricos, varios sectores de Barranquilla estarán sin luz este lunes

El occiso fue identificado como Edin José Oliveros Meriño, de 27 años, quien se desplazaba en una motocicleta con dirección a Maicao, y según testigos, detrás de él iban dos hombres más también en moto, quienes se le fueron acercando y al tener a corta distancia, el parrillero sacó un arma de fuego y le propinó dos disparos en la espalda.

Oliveros Meriño perdió el control de la moto y cayó sin vida a orillas de la carretera. Hasta este lugar llegaron sus familiares, entre estas su compañera sentimental que lamentaba su muerte.

Ver también: Masacre en Ciénaga: criminales entran a un bar y asesinan a tres clientes

Por su parte, la Policía Nacional al tener conocimiento del asesinato informaron a funcionarios de la Sijín, quienes se encargaron de la inspección técnica del cadáver. Asimismo las autoridades indicaron que el fallecido no registraba anotaciones judiciales y que el caso quedó bajo investigación a fin de esclarecer los móviles y dar con el paradero de los responsables.