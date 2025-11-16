Este lunes 17 de noviembre, un equipo técnico de la empresa Enfragen llevará a cabo trabajos en la línea Termoflores – Oasis, entre las 8:00 a.m. y las 11 a.m.

Para la ejecución de estas maniobras será necesario suspender el servicio de energía en los sectores de Montecristo, Santa Ana, San Francisco, El Prado, Villa Country, La Concepción, Altos del Prado, Modelo, La Loma, Bello Horizonte, Siape, El Porvenir.

Adicionalmente, es posible que durante estos trabajos también podría haber cortes de luz en los barrios Boston, Bellavista, Colombia y América.

Por otra parte, en el barrio Hipódromo de Soledad, se adecuarán redes en el sector de la carrera 28 con la calle 23, entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Para el caso del barrio Las Nieves, se realizarán adecuaciones menores en la carrera 8 con la calle 26, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Finalmente, se cambiará un poste y se ejecutarán labores de poda, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde, lo cual requiere suspender el suministro de energía en la carretera Santa Lucía – San Cristóbal y la vía Las Compuertas – Manatí – Santa Lucía.