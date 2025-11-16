Un violento episodio violencia estremeció al municipio de Ciénaga, Magdalena, este sábado 15 de noviembre, luego de que tres personas fueran asesinadas y dos más resultaran heridas durante un ataque a bala registrado en la carrera 11 con calle 19, junto a la Troncal del Caribe.

El hecho ocurrió dentro de un establecimiento comercial donde se expenden bebidas embriagantes. Según versiones preliminares, varios hombres a bordo de motocicletas llegaron de manera sorpresiva al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego indiscriminadamente contra quienes allí se encontraban, sembrando el pánico entre clientes.

En imágenes que se han difundido en redes fue posible evidenciar que las tres víctimas fatales aparentemente compartían en una misma mesa. Junto a los tres cadáveres fue dejado un atemorizante mensaje: “Acá mandamos nosotros. Cero Golfo. Katerine y negrito vamos por ti”.

Entretanto, los heridos fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales, donde permanecen bajo atención médica.

Autoridades policiales y judiciales avanzan en la recopilación de testimonios y en el análisis de cámaras de seguridad para determinar las causas del ataque y establecer la identidad de los responsables.

Este hecho vuelve a encender las alarmas sobre la situación de orden público e inseguridad que atraviesan poblaciones del Magdalena por los enfrentamientos entre miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Pachenca y el Clan del Golfo.